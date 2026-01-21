На Кубани при атаке на портовые терминалы погибли два человека

Вторые сутки Краснодарский край находится под массированным воздействием со стороны вражеского режима, направленным на гражданские объекты и элементы инфраструктуры региона. Очередной удар был нанесен вечером по портовым терминалам, расположенным в поселке Волна Темрюкского района, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате произошедшего погибли два сотрудника предприятия. Еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, при наличии показаний они будут доставлены в профильные краевые лечебные учреждения.

На территории терминалов возник пожар. По имеющейся информации, огнем охвачены четыре резервуара с нефтепродуктами. К ликвидации последствий происшествия привлечены значительные силы экстренных служб. В работах задействованы 97 человек и 29 единиц техники, включая подразделения МЧС России, уточнил глава Краснодарского края.

Ситуация находится под контролем оперативных служб. Проводятся мероприятия по тушению возгорания, обеспечению безопасности персонала и предотвращению дальнейшего распространения огня. Информация о масштабах ущерба и состоянии пострадавших уточняется.

Власти региона выражают соболезнования семьям погибших и подчеркивают, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. О развитии ситуации будет сообщено дополнительно по мере поступления официальных данных.

Мария Удовик