Мышь родила гору проблем

В Ульяновской области сложилась неблагоприятная и неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости геморрорагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), именуемой в народе «мышиной лихорадкой», которая уже привела к одному летальному случаю. В сравнении с 2024 годом заболеваемость ГЛПС в 2025 году выросла почти в 2,5 раза, а в ряде районов — многократно. Региональное управление Росприроднадзора обратило внимание на проблемы с диагностикой в лечебных учреждениях и несвоевременностью анализов. Эксперты системы здравоохранения считают, что в условиях сокращения в регионе инфекционных отделений и количества инфекционистов необходимо также заняться и переподготовкой медперсонала.

По итогам доклада управления РПН губернатор рекомендовал вспомнить о кошках

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В минувший вторник на заседании штаба по комплексному развитию региона губернатор Ульяновской области Алексей Русских отметил, что «с осени прошлого года в регионе фиксируется рост заболеваемости геморрорагической лихорадкой с почечным синдромом, есть летальные исходы», спросив у руководителя регионального управления Роспотребнадзора (УРПН) Елены Дубовицкой, какая на сегодня сложилась эпидемиологическая ситуация, удалось ли выявить источник, какие меры профилактики необходимы.

Ранее «Ъ» сообщал, что 11 января в Центральной городской клинической больнице Ульяновска скончался 38-летний житель Инзенского района, заболевший геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС, в народе ее называют «мышиной лихорадкой»). Об этом сообщало региональное министерство здравоохранения, отмечая, что «более двух дней мужчина лечился дома, не обращаясь за медицинской помощью». В региональном минздраве поясняли, что ГЛПС — опасное заболевание, которое в случае несвоевременного лечения может закончиться летальным исходом. Основным переносчиком заболевания является в регионе мышь рыжая полевка. Вирус содержится в крови грызуна и попадает во внешнюю среду с естественными выделениями. Вирус попадает в организм человека при вдыхании пыли, содержащей высохшие частицы выделений грызунов (например, при перевозке сена), с пищей, загрязненной выделениями грызунов, а также через раны на коже.

Как отмечал тогда «Ъ», если осенью 2024 года сообщалось, что в регионе зафиксировано 13 случаев заболевания ГЛПС, то, по данным межрегионального управления №172 ФМБА России (Димитровград), только в Димитровграде в 2025 году было зафиксировано уже 50 таких случаев.

13 января на аппаратном совещании в мэрии глава Димитровграда Сергей Сандрюков также обратил внимание на рост заболеваемости ГЛПС. «Вызывает тревогу рост заболеваемости мышиной лихорадкой: на сегодня 169 человек болеют этой инфекцией», — написал он в тот же день в своем Telegram-канале, подводя итоги совещания.

Как доложила на совещании глава управления РПН, ГЛПС занимает одно из первых мест по заболеваемости людей среди природно-очаговых болезней. Елена Дубовицкая отметила, что «на территории Ульяновской области сложилась неблагоприятная и неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ГЛПС, такая высокая заболеваемость не регистрировалась в последние 10 лет». По ее словам, за 2025 год на территории области зарегистрировано 238 случаев заболевания ГЛПС, интенсивный показатель (количество случаев на 100 тыс. человек населения) составил 20,29 против 105 случаев в 2024 году (интенсивный показатель — 9,4). При этом наибольшее количество заболевших зарегистрировано в ноябре (52 случая) и в декабре (83 случая). Всего заболевания ГЛПС зарегистрированы на 17 административных территориях (городах и районах) региона, наиболее неблагополучная ситуация в Инзенском районе (интенсивный показатель — 112), в Барышском (94), в Мелекесском (71). Также превышение среднемноголетних показателей отмечено в Ульяновске, Новоульяновске, в Базарно-Сызганском, Вешкаймском, Николаевском, Сенгилеевском, Тереньгульском и Ульяновском районах.

Также дополнительно межрегиональное управление №172 ФМБА России (надзор за санитарно-эпидемиологической ситуацией в городе атомщиков Димитровграде ведет ФМБА вместо РПН) сообщило, что в Димитровграде в 2025 году было зафиксировано 117 случаев, из них наибольшее количество в ноябре (26 случаев) и в декабре (64), и только в январе 2026 года был зафиксирован 91 случай.

Глава УРПН отметила, что проверки показали: большое количество случаев несвоевременного обращения жителей за медпомощью, плохая диагностика со стороны специалистов поликлиник, которые нередко не разделяли симптомы ОРВИ и ГЛПС, в ряде случаев лабораторное подтверждение ГЛПС проводится медленно, со значительным нарушением сроков, оговоренных в специальных требованиях по ГЛПС.

В муниципальных образованиях, где зарегистрирован рост заболеваемости, с целью установления причинно-следственных связей управлением РПН проводятся санэпидрасследования в отношении администраций муниципалитетов и медицинских организаций. Госпожа Дубовицкая также сообщила, что росту численности грызунов способствовала теплая погода, по прогнозам УРПН, в 2026 году численность мышей останется как минимум на уровне 2025 года, но может и увеличиться. По ее словам, главам муниципальных образований уже направлены рекомендации по выделению средств на проведение дератизационных и иных профилактических мероприятий. Глава УРПН также обратилась к губернатору с просьбой получить региональному минздраву проводить заключительную дезинфекцию в домах, где есть заболевшие ГЛПС. Главное, чтобы прервать цепочку распространения, необходима обработка от грызунов и обработка всех домашних материалов и постельных принадлежностей, подчеркнула Елена Дубовицкая.

«Что ж, кошек надо заводить»,— резюмировал губернатор, отметив, что призывает всех жителей региона соблюдать все необходимые меры профилактики и при появлении симптомов срочно обращаться в медучреждения.

Стоит отметить, что, согласно исследованию научных сотрудников нацпарка «Сенгилеевские горы», в 2025 году количество полевых мышей в нацпарке в сравнении с 2021 годом увеличилось в среднем в пять раз.

Региональный минздрав признает, что ГЛПС на начальных стадиях «трудно диагностируется», у больного появляются признаки ОРВИ с повышением температуры, и лишь потом присоединяется поражение почек, сопровождаемое интоксикацией организма. Жители Инзенского района, где умер человек от ГЛПС, в соцсетях обратили внимание на то, что в райбольнице Инзы нет инфекционного отделения, а анализы при подозрении на ГЛПС «делаются слишком долго».

Референс-центр по мониторингу за ГЛПС Казанского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора в 2025 году сообщал, что в ПФО «прогнозируется ухудшение эпизоотологической обстановки по ГЛПС» в связи с превышением средних многолетних значений температуры воздуха с сохранением высокой активности природных очагов ГЛПС в зимнее время.

В конце декабря минувшего года газета «Известия» со ссылкой на специалистов казанского НИИ эпидемиологии сообщала, что в России наблюдается рост заболеваемости ГЛПС, за десять месяцев 2025 года на Урале число заболевших выросло втрое по сравнению с прошлым годом, в ряде регионов Поволжья — в два-три раза. Однако 26 декабря Роспотребнадзор опроверг эту информацию, заявив, что текущий уровень заболеваемости ГЛПС в 1,5 раза ниже среднемноголетних значений, но признал, что в 2025 году действительно отмечалась активизация природных очагов, прежде всего в Приволжском федеральном округе.

Зампред комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный в беседе с «Ъ» обратил внимание на то, что в регионе сократилось количество как инфекционных отделений, так и врачей-инфекционистов, а терапевты и врачи общей практики не всегда способны дифференцировать симптомы ОРВИ и ГЛПС. «А в ГЛПС своевременная диагностика — главное. Поэтому в сложившейся ситуации надо проводить переподготовку врачей»,— сказал депутат.

