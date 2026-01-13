Ульяновский минздрав подтвердил смерть жителя региона от «мышиной лихорадки»

11 января в ЦГКБ Ульяновска скончался 38-летний житель Инзенского района Ульяновской области, заболевший геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС, в народе ее называют «мышиной лихорадкой»). Об этом сообщило региональное министерство здравоохранения. Ранее информация о смерти пациента появилась в соцсетях и телеграм-каналах региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Минздрав отмечает, что более двух дней мужчина лечился дома, не обращаясь за медицинской помощью, а 2 января обратился в приемное отделение Инзенской районной больницы с жалобами на высокую температуру, слабость и тошноту. «После обследования врачи предварительно поставили диагноз «геморрагическая лихорадка с почечным синдромом» и оперативно госпитализировали больного в межрайонное инфекционное отделение Карсунской районной больницы, но состояние пациента ухудшалось, и, спустя два дня, он был переведен в инфекционное отделение ЦГКБ.

Региональный минздрав признает, что ГЛПС на начальных стадиях трудно диагностируется. У больного появляются признаки острого респираторного заболевания с повышением температуры тела. И лишь потом присоединяется поражение почек, сопровождаемое интоксикацией организма, происходит внутрисосудистые свертывания крови в виде сгустков, блокирующих нормальную регуляцию всех систем.

В соцсетях жители района отмечают, что в райбольнице Инзы нет инфекционного отделения, а анализы при подозрении на «мышиную лихорадку» делаются слишком долго.

Врачи поясняют, что ГЛПС — опасное заболевание, которое в случае несвоевременного лечения может закончиться летальным исходом.

Основным переносчиком заболевания является в регионе мышь рыжая полевка. Вирус содержится в крови грызуна и попадает во внешнюю среду с естественными выделениями. Вирус попадает в организм человека с вдыханием пыли, содержащей высохшие частицы выделений грызунов (например, при перевозке сена), с пищей, загрязненной выделениями грызунов, а также через раны на коже.

Если в 2024 году в регионе было зафиксировано 13 случаев заболевания ГЛПС, то, по данным межрегионального управления №172 ФМБА России (Димитровград), только в Димитровграде в 2025 году было зафиксировано 50 случаев заболеваний ГЛПС.

По данным научных сотрудников нацпарка «Сенгилеевские горы», в 2025 году количество полевых мышей в нацпарке в 2025 году в сравнении с 2021 годом увеличилось в среднем в пять раз.

Андрей Васильев, Ульяновск