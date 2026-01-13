В Димитровграде обеспокоены ростом заболеваемости мышиной лихорадкой

В Димитровграде Ульяновской области фиксируют рост заболеваемости геморророгической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС, в народе именуют мышиной лихорадкой). Информация об этом прозвучала на аппаратном совещании главы города.

Мэр Димитровграда Сергей Сандрюков обеспокоен ростом заболеваемости мышиной лихорадкой

Фото: Страница Сергея Сандрюкова в VK

«Вызывает тревогу рост заболеваемости мышиной лихорадкой: на сегодня 169 человек болеют этой инфекцией», — написал во вторник по итогам совещания в своем Telegram-канале мэр Димитровграда Сергей Сандрюков, отметив, что «заостряет внимание» на необходимости своевременной диспансеризации населения.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», минздрав Ульяновской области подтвердил информацию о том, что 11 января в Центральной городской клинической больнице Ульяновска от ГЛПС скончался 38-летний житель Инзенского района. Как сообщало ведомство, пациент сначала пытался лечиться самостоятельно, полагая, что это симптомы гриппа или ОРВИ, а когда его госпитализировали, состояние пациента резко ухудшилось.

В конце 2025 года межрегиональное управление №172 ФМБА России (Димитровград) отмечало, что если в 2024 году в регионе было зафиксировано 13 случаев заболевания ГЛПС, то в 2025 году было уже 50 случаев этого заболевания.

