В Димитровграде обеспокоены ростом заболеваемости мышиной лихорадкой
В Димитровграде Ульяновской области фиксируют рост заболеваемости геморророгической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС, в народе именуют мышиной лихорадкой). Информация об этом прозвучала на аппаратном совещании главы города.
Мэр Димитровграда Сергей Сандрюков обеспокоен ростом заболеваемости мышиной лихорадкой
Фото: Страница Сергея Сандрюкова в VK
«Вызывает тревогу рост заболеваемости мышиной лихорадкой: на сегодня 169 человек болеют этой инфекцией», — написал во вторник по итогам совещания в своем Telegram-канале мэр Димитровграда Сергей Сандрюков, отметив, что «заостряет внимание» на необходимости своевременной диспансеризации населения.
Как ранее сообщал «Ъ-Волга», минздрав Ульяновской области подтвердил информацию о том, что 11 января в Центральной городской клинической больнице Ульяновска от ГЛПС скончался 38-летний житель Инзенского района. Как сообщало ведомство, пациент сначала пытался лечиться самостоятельно, полагая, что это симптомы гриппа или ОРВИ, а когда его госпитализировали, состояние пациента резко ухудшилось.
В конце 2025 года межрегиональное управление №172 ФМБА России (Димитровград) отмечало, что если в 2024 году в регионе было зафиксировано 13 случаев заболевания ГЛПС, то в 2025 году было уже 50 случаев этого заболевания.