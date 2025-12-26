Роспотребнадзор опроверг рост заболеваемости «мышиной лихорадкой» в России

Показатели заболеваемости геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) в России остаются существенно ниже пиковых значений прошлых лет, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Роспотребнадзора. Текущий уровень в три раза меньше последнего подъема в 2019 году и в 1,5 раза ниже среднемноголетних значений.

Газета «Известия» сообщала о всплеске ГЛПС, также известной как «мышиная лихорадка». По данным издания, за десять месяцев 2025 года на Урале число заболевших выросло втрое по сравнению с прошлым годом, а в ряде регионов Поволжья — в два-три раза. В Роспотребнадзоре пояснили, что в 2025 году действительно отмечалась активизация природных очагов, прежде всего в Приволжском федеральном округе, однако общая эпидемиологическая ситуация остается контролируемой.

В ведомстве подчеркнули, что в осенний сезон фиксируется традиционный подъем заболеваемости, связанный с миграцией мелких млекопитающих в постройки человека. В этот период в отдельных регионах были проведены профилактические и противоэпидемические мероприятия, что позволило не допустить ухудшения ситуации.

ГЛПС относится к природно-очаговым вирусным заболеваниям с циклическими и сезонными подъемами. Уровень заболеваемости напрямую зависит от численности и инфицированности грызунов — основных переносчиков инфекции, наиболее благоприятные условия для которых складываются в лесных районах Поволжья и Центральной России.