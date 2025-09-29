Самолеты в детальном лизинге

Пассажирские авиакомпании впервые получат грузовые самолеты под разбор на российском рынке. Как стало известно “Ъ”, группа «Волга-Днепр» передаст восемь своих грузовых Boeing «Аэрофлоту» (MOEX: AFLT). Речь идет о шести Boeing 737, пассажирские версии которых эксплуатируют сам «Аэрофлот» и входящая в группу «Победа», а также о двух Boeing 747, которые есть у «России». По данным “Ъ”, группа «Волга-Днепр» завершила страховое урегулирование, новым собственником стала «НЛК Финанс». Сумма сделки составила около $130 млн. На рынке оценивают приобретение как крайне выгодное пополнение пула запчастей «Аэрофлота».

Использование таких самолетов в качестве доноров запчастей — наиболее рациональная сейчас стратегия, считают эксперты

По данным “Ъ”, группа «Волга-Днепр» завершила страховое урегулирование по шести грузовым самолетам Boeing 737–800BCF и двум Boeing 747–400 с собственником бортов AerCap (Ирландия). Как рассказал близкий к «Аэрофлоту» источник, самолеты будут переданы компаниям группы — «России» и «Победе» — в финансовый лизинг (по завершении которого самолеты переходят в собственность перевозчиков). Новым владельцем, по информации источника “Ъ”, стала «НЛК Финанс». Сумма сделки составляет, по его словам, около $130 млн за восемь самолетов. Передача бортов ожидается в ближайшее время.

По данным собеседника “Ъ” в «Волга-Днепре», сделка была профинансирована из средств ФНБ. Он уточнил, что эти самолеты не были учтены в соглашении с потенциальным покупателем группы — «Евраз Авиа Сервис» Евгения Солодилина (см. “Ъ” от 17 сентября). «Процесс переговоров с собственником самолетов и "Аэрофлотом" начался и завершен до соглашения о продаже группы»,— уточнил источник “Ъ”.

В пресс-службах «Волга-Днепра» и «Аэрофлота» от комментариев воздержались, в Минтрансе и Росавиации на момент публикации не ответили.

Шесть Boeing 737–800BCF прекратили полеты с февраля 2022 года, их эксплуатировал входящий в группу «Волга-Днепр» перевозчик «Атран». На конец 2022 года, по данным “Ъ”, балансовая стоимость этих самолетов оценивалась в 10,5 млрд руб.: от 1,4 млрд до 1,9 млрд руб. за каждый борт возрастом 21–22 года. Также у «Атрана» числилось три Boeing 737–400, один из которых принадлежал авиакомпании и был задержан в Кельне. В сентябре 2023 года перевозчик возобновил полеты на советском Ан-12.

У другой структуры «Волга-Днепра», AirBridgeCargo, до объявления санкций было четыре Boeing 747–400F, два из них компания вернула к 2024 году китайскому собственнику BOC Aviation Limited, что стало основанием для снятия судебных претензий на $406 млн. Также на начало февраля 2022 года в сертификате эксплуатанта авиакомпании числилось 13 Boeing 747–8F и 1 Boeing 777F.

Как писал “Ъ”, «Аэрофлот» начал обсуждение сделки по Boeing «Волга-Днепра» еще в 2024 году (см. “Ъ” от 6 декабря 2024 года). В 2023 году, по данным “Ъ”, интерес к самолетам «Атрана» проявлял другой российский эксплуатант Вoeing 737–800BCF — S7, в чьем парке два таких самолета. Но, по словам одних источников “Ъ”, стороны не смогли согласовать условия сделки. Другие источники говорят, что S7 сама отказалась от этой идеи в условиях спада рынка грузоперевозок.

Собеседники “Ъ” на рынке также не верят в потенциальное грузовое применение этих самолетов перевозчиками «Победой» или «Россией». С учетом крайне привлекательной стоимости сделки гораздо более целесообразными они считают потенциальное использование запчастей с этих бортов в интересах собственного парка. «Экономическая эффективность сделки в том, что завести тот же объем комплектующих будет в разы дороже»,— говорит один из них.

С 2006 до конца 2009 года у «Аэрофлота» функционировал дочерний эксплуатант с флотом грузовых широкофюзеляжных самолетов — «Аэрофлот Карго» (признан банкротом в 2010 году), после чего перевозчик решил сосредоточиться на пассажирских перевозках, напоминает исполнительный директор «АвиаПорта» Олег Пантелеев. Он сомневается, что группа вернется в бизнес полетов на грузовых самолетах. В условиях стагнации рынка грузоперевозок в РФ нет потребности в дополнительных бортах, сейчас использовать эти Boeing для перевозки грузов вряд ли целесообразно, считает эксперт.

Конвертацию бортов в пассажирские версии Олег Пантелеев считает нереализуемой в силу высокой стоимости опытно-конструкторских работ. По его мнению, наиболее привлекательным вариантом мог бы стать обмен этих самолетов на пассажирские лайнеры со вторичных рынков при посредничестве компаний из дружественных стран. Но такую возможность с учетом рисков вторичных санкций эксперт считает крайне маловероятной. В связи с этим использование таких самолетов в качестве доноров запчастей — наиболее рациональная сейчас стратегия, заключает господин Пантелеев.

Айгуль Абдуллина