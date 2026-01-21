Нападающий «Локомотива» покинул список травмированных

Форвард ярославского «Локомотива» Егор Сурин исключен из списка травмированных. Соответствующие данные отражены на сайте КХЛ.

В списке хоккеист находился с декабря 2025 года. «Матч ТВ» сообщало, что нападающий сломал руку в ходе домашнего матча против омского «Авангарда» 20 декабря. Уже 13 января нападающий вернулся к ледовой практике, но последнюю неделю продолжал находиться в списке травмированных.

Однако накануне в список был включен другой форвард ярославцев — Степан Никулин. Он получил травму верхней части тела по ходу домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Шанхайских драконов» 17 января.

Алла Чижова