Bloomberg: глава ЕЦБ покинула ужин в Давосе во время речи министра торговли США

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард покинула закрытый ужин для высокопоставленных участников Всемирного экономического форума во время речи министра торговли США Говарда Латника. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. В ЕЦБ отказались комментировать эту информацию.

Как писала ранее Financial Times, господин Латник хвалил президента США Дональда Трампа, называя его «новым шерифом» капитализма, и критиковал европейские страны, говоря о неконкурентоспособности их экономик в сравнении с американской. FT сообщала, что несколько участников встречи освистали выступление господина Латника. Ранее госпожа Лагард неоднократно критиковала политику Дональда Трампа.

В Министерстве торговли США уже заявили Bloomberg, что никто не покидал мероприятие во время трехминутной речи господина Латника, а освистал его только один человек — бывший вице-президент США Альберт Гор. Как заявили в пресс-службе самого господина Гора от его имени, он никогда не скрывал, что «считает энергетическую политику нынешней администрации безумной», и в конце речи Говарда Латника он и еще несколько человек «выразили свои чувства» по поводу ее содержания.

Яна Рождественская