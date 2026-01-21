FT: американского министра освистали в Давосе из-за похвалы «шерифу Трампу»

Министра торговли США Говарда Лютника освистали на ужине в Давосе, пишет Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, причиной стали его высказывания о внешней политике президента Дональда Трампа. Ужин организовал глава BlackRock Ларри Финк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр торговли США Говард Лютник

Фото: Denis Balibouse / Reuters Министр торговли США Говард Лютник

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Конфликт начался из-за «агрессивных комментариев» господина Лютника, пишет FT. Утверждается, что он назвал господина Трампа «новым шерифом» капитализма. В ответ его освистали, часть гостей покинула ужин.

Накануне в FT вышла статья Говарда Лютника. Он написал, в частности, что делегация США едет в Давос «не для того, чтобы поддерживать статус-кво» в мире, а чтобы «противостоять ему напрямую».

Подробности о скандале FT не привела. Министерство торговли США и оргкомитет Всемирного экономического форума не ответили на запрос Reuters о комментарии.

Реакция мировых СМИ на форум в Давосе — в подборке «Ъ».