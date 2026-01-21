В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на обслуживание гражданских воздушных судов. Как сообщили в аэропорту, меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов. Службы воздушной гавани находятся в полной готовности к возобновлению работы в штатном режиме сразу после снятия ограничений.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Авиакомпании информируют пассажиров обо всех изменениях в расписании рейсов. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию через онлайн-табло в терминале, на официальных сайтах перевозчиков и аэропорта, а также посредством подписки на уведомления по своему рейсу. В аэропорту также просят внимательно следить за аудиообъявлениями.

Администрация воздушной гавани обращает внимание на необходимость соблюдения взаимного уважения в зале ожидания. Пассажиров просят не занимать посадочные места личными вещами и багажом, а также уступать их пожилым людям, женщинам и детям. В терминале продолжает работу бесплатная комната матери и ребенка, возле санитарных зон доступны фонтанчики с питьевой водой.

Ранее сообщалось, что в течение дня дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе четыре — над акваторией Черного моря и один — над территорией Краснодарского края.

Кроме того, в регионе действуют дополнительные ограничения в сфере информационной безопасности. Документ запрещает фото- и видеосъемку, а также распространение сведений о применении беспилотников, работе средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, военных объектах и критически важной инфраструктуре. Исключение составляют официальные сообщения органов власти.

Мария Удовик