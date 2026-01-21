Защита жены экс-мэра Сочи пожаловалась на изъятие жилья у несовершеннолетних детей

Адвокаты Янины Копайгородской, супруги бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, подали апелляционную жалобу на решение Хостинского районного суда о конфискации имущества семьи на сумму 1,6 млрд руб. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на адвоката госпожи Копайгородской Елизавету Меткину. По ее словам, защита не согласна с выводами суда и настаивает на проверке законности принятого решения в апелляционной инстанции.

Одним из ключевых доводов жалобы стала передача в доход государства квартиры на Цветном бульваре в Москве, которая, как утверждает защита, являлась единственным жильем для четверых несовершеннолетних детей Копайгородских. Адвокаты указывают, что при рассмотрении дела к участию в процессе не был привлечен орган опеки и попечительства, несмотря на затрагивание жилищных прав детей.

По мнению защиты, суд должен был оценить соразмерность принятых мер и возможные последствия вмешательства в права несовершеннолетних. Адвокаты также обращают внимание на то, что часть изъятого имущества была приобретена за счет кредитных средств. Как утверждается, кредиты на сумму более 1 млрд руб. были оформлены Яниной Копайгородской до вступления в брак с экс-градоначальником.

Хостинский районный суд Сочи 16 января удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры РФ, обратив в доход государства имущество Алексея Копайгородского, его родственников и аффилированных лиц. В перечень вошли 73 объекта недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Ленинградской области, а также 11 автомобилей премиум-класса. По данным надзорного ведомства, стоимость активов превышает совокупные официальные доходы семьи. Решение суда было обращено к немедленному исполнению, за исключением квартиры, в которой проживают несовершеннолетние дети,— ее возможная конфискация допускается только после вступления судебного акта в законную силу.

Мария Удовик