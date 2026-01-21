В Сочи выявили 16 незаконных подключений к водопроводным сетям города

МУП Сочи «Водоканал» продолжает борьбу с самовольными подключениями к водопроводным и водоотводящим сетям. В этом году специалисты выявили уже 16 незаконных врезок, которые негативно влияют на давление внутри системы и нарушают подачу воды другим жителям города. Каждому собственнику, подключившемуся к сетям без разрешения, грозит штраф и доначисление оплаты за фактически потребленные ресурсы.

В рамках регулярных рейдовых мероприятий «Водоканал» усилил мониторинг жилых кварталов. Сегодня проверка прошла в ФТ «Сириус», охватив улицы Ружейную, переулок Перепелиный и Кувшинки. Сотрудники предприятия фиксируют нарушения, в первую очередь несоответствие фактического водопотребления технической документации, а также врезки, которые могут приводить к прорывам и утечкам.

В случае игнорирования предписаний «Водоканала» подача воды в дом может быть временно прекращена. После оформления необходимых документов и заключения договора с МУП городских сетей водоснабжения снабжение возобновляется в полном объеме.

Представители предприятия подчеркивают, что соблюдение правил подключения к городским сетям не только защищает общую инфраструктуру, но и предотвращает аварийные ситуации и перерасход ресурсов. Владельцам домов рекомендуют заранее согласовывать подключения и использовать только официальные каналы оформления, чтобы избежать штрафов и остановки водоснабжения.

Мария Удовик