В машинах возили, в квартирах хранили

Суд в Ростове-на-Дону приступит к рассмотрению дела группы, которая занималась печатью и распространением фальшивых купюр в регионах России. Правоохранители изъяли более 7 тыс. фальшивок общим номиналом более 35 млн руб. Фигурантами дела числятся 28 человек, которые сейчас находятся в следственных изоляторах Ростовской области. В общей сложности участникам группы фальшивомонетчиков вменяются 332 эпизода.



Фото: Генеральная прокуратура РФ

В Кировский районный суд Ростова-на-Дону поступило дело организованной группы фальшивомонетчиков, которая занималась печатью и распространением поддельных российских купюр. В общей сложности следственные органы возбудили 40 уголовных дел, фигурантами которых являются 28 человек. Сейчас подозреваемые находятся в следственных изоляторах Ростова-на-Дону и Ростовской области, где изучают материалы уголовного дела в порядке. Им в общей сложности вменяется 332 эпизода противоправной деятельности. Уголовные дела возбуждены по чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка и сбыт поддельных денег), ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 186 УК РФ (покушение на изготовление поддельных денег). Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

По версии следствия, группа фальшивомонетчиков была организована в мае 2018 года 38-летним жителем Дагестана по фамилии Чаринов, который лично курировал распространение фальшивок. Он доставлял поддельные купюры в Новошахтинск (Ростовская область).

Следы группы находили в Москве и Санкт-Петербурге, Дагестане, Крыму, Белгородской, Рязанской, Ленинградской и Московской областях, Краснодарском, Ставропольском и Красноярском краях, а также в Луганской Народной Республике.

Партии пятитысячных купюр фальшивомонетчики перевозили на арендованных автомобилях и хранили в квартирах, частных домах и специально оборудованных тайниках. Поддельные деньги сбывали в розничных магазинах или перепродавали по стоимости ниже номинальной. «Сдачу» фигуранты возвращали организаторам.

Всего правоохранители изъяли более 7 тыс. поддельных купюр общим номиналом более 35 млн руб.

В 2023 году полицейские получили информацию о появлении на территории Ростовской области тайников с поддельными деньгами. В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось выйти на след злоумышленников и обнаружить две подпольных типографии в Дагестане. Подозреваемые были задержаны при поддержке Росгвардии и ФСБ в период с 31 октября по 7 ноября 2023 года.

Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, правоохранители задержали 25 человек, еще двое подозреваемых к этому моменту отбывали наказание за аналогичное преступление. Организатор Чаринов был задержан следственными органами Дагестана по подозрению в совершении другого преступления.

Согласно обвинительному заключению, вторым организатором преступного сообщества является дагестанец по фамилии Даудов. Остальные члены этого сообщества являются жителями Республики Дагестан, Ростовской области и Москвы. Один из участников является уроженцем Узбекистана.

О дате первого судебного заседания по этому делу пока не сообщается.

Константин Соловьев, Ростов-на-Дону