Der Spiegel: Германия не будет участвовать в «Совете мира» на нынешних условиях

Германия не может принять участие в созданном президентом США Дональдом Трампом «Совете мира» на нынешних условиях. Как пишет Der Spiegel со ссылкой на источники, это мнение Министерства иностранных дел Германии. Издание цитирует внутренний документ МИДа, в котором говорится, что ФРГ нужно принять участие в обсуждении «Совета мира», однако она «не может вступить в него в нынешней форме», которую предложил господин Трамп.

На прошлой неделе президент США объявил о создании «Совета мира» для урегулирования конфликта в секторе Газа, однако затем заявил, что в его полномочия должно входить также решение других конфликтов в мире. Сообщалось, что предложение войти в совет получили представители примерно 60 стран, в том числе России, и что войти в него можно только по приглашению председателя, то есть Дональда Трампа.

В цитируемом Der Spiegel документе МИДа говорится, что такая «глобальная международная организация по установлению мира» представляет собой «контрпроект», конкурирующий с ООН, а ее председатель лично получает «всеобъемлющие полномочия по принятию решений». Источники издания в правительственных кругах также отмечают, что организация, в которую могла бы войти ФРГ, должна «соответствовать действующим нормам международного права».

Ранее СМИ писали, что большинство стран ЕС и Великобритания отклонили или планируют отклонить предложение войти в «Совет мира». Россия пока также не приняла этого предложения.

Яна Рождественская