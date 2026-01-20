FT: Стармер планирует отказаться от участия в «Совете мира» Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует отказаться от участия в «Совете мира» — инициативе президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на британского чиновника.

По словам источника FT, решение господина Стармера связано с необходимостью заплатить $1 млрд средств налогоплательщиков. Также собеседник газеты отметил, что британский премьер-министр не хочет входить в совет из-за приглашения представителей России. Однако вопрос все еще находится на рассмотрении, добавил он.

«Совет мира» изначально разрабатывался для урегулирования конфликтов в секторе Газа. Однако Дональд Трамп стремится расширить полномочия организации, чтобы решать конфликты и в других точках мира. Как писал Axios, приглашение войти в организацию получили 58 стран. Среди них — президент России Владимир Путин. В Кремле сообщили, что изучают детали инициативы.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Совету мира'' будет мало Газы».