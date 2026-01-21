Мэры Воронежа и Белгорода возглавили медиарейтинг ЦФО

Лидерами медиарейтинга глав столиц субъектов Центрального федерального округа по итогам 2025 года стали мэр Воронежа Сергей Петрин и глава администрации Белгорода Валентин Демидов. Результаты исследования основаны на показателях упоминаемости в СМИ, поделились в «Медиалогии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Воронежа Фото: пресс-служба мэрии Воронежа

Первое место в рейтинге занял глава города Воронежа Сергей Петрин. За год он поднялся на две позиции. Его медиаиндекс — 106 513,6. СМИ сообщали о его комментариях к заявлению заместителя мэра Людмилы Бородиной, сделанному на 10-м Форуме предпринимателей. Также широко освещалось устранение коммунальной аварии на улице Антонова-Овсеенко. Внимание также привлекло инициированное господином Петриным голосование в соцсетях по поводу запрета электросамокатов. Кроме того, мэр Воронежа принимал участие в награждении победителей конкурса парков и скверов «Зеленыи город, которыи построим мы», а также информировал о последствиях падения БПЛА.

Вторую строчку занял глава администрации Белгорода Валентин Демидов, который опустился на одну позицию, уступив лидерство коллеге. Его показатель — 62 096. СМИ сообщали об избрании господина Демидова мэром Белгорода депутатами городского совета. Резонанс также вызвала новость о его вступлении в добровольческии отряд «Барс-Белгород». Кроме того, мэр информировал жителей об отключении освещения на улицах из-за перебоев в энергоснабжении. В публикациях также упоминались заявления главы города о строительстве новых защитных сооружении на автобусных остановках.

Седьмое место в рейтинге занял глава города Липецка Роман Ченцов, поднявшийся за год сразу на пять позиций, с индексом 33 277,7. Девятая строчка у главы администрации Тамбова Максим Косенков, улучшившем свою позицию на шесть пунктов, до 27 393,8. На 10 и 13-м месте — главы города Орла Юрий Парахин (17 218,6) и Курска Евгений Маслов (12 242) соотвественно.

Анна Швечикова