Мэр Воронежа заявил о недопустимой критике горожан после выступления своего зама

Глава Воронежа Сергей Петрин отреагировал на выступление своего заместителя Людмилы Бородиной, заявившей о токсичности и неблагодарности жителей города на форуме предпринимателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Петрин

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Сергей Петрин

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Мне тоже не всегда хочется читать негативные комментарии, но объективно практически всегда горожане пишут только по факту проблем. И наша задача — эти проблемы решать»,— написал господин Петрин в своем Telegram-канале. Он добавил, что ни граждан, ни другие города критиковать не нужно и пообещал, что госпожа Бородина больше не будет делать подобные заявления. Также господин Петрин призвал СМИ не делать себе рейтинги на негативе: «Сейчас не время ссориться властям и жителям, ведь только вместе мы победим».

На форуме в прошлую пятницу Людмила Бородина в рамках сессии «Комфортная городская среда как драйвер развития бизнеса» заявила, что ее разрывает «на тысячу маленьких медвежат» во время обсуждения любви горожан к городу. По ее словам, в других городах РФ есть те же проблемы, что и в Воронеже. «Я хочу сказать, что живем мы достаточно неплохо. Наши люди, которые работают для бизнеса и горожан, работают практически круглосуточно для того, чтобы нам было хорошо. Но уровень благодарности и уровень токсичности у воронежцев совсем другой»,— сказала чиновница (цитата по видеозаписи, опубликованной изданием «Площадь»). Также госпожа Бородина вспомнила, как несколько раз была в Нижнем Новгороде и видела, что в городе плохо убирают снег, а улицы затапливает дождь.

Фотогалерея Как Воронеж выглядел после ливней этим летом Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Воронеже уже неделю идут сильные дожди, каждый раз после ливня улицы города на несколько часов остаются под водой. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В мэрии комментируют ситуацию: «Из-за неоднородности рельефа и разных способов водоотведения на отдельных участках дорог и тротуаров, а особенно в низинах, могут образовываться локальные подтопления». На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В мэрии заверяют: «Мониторинг мест, где образовываются локальные подтопления, ведется управами районов постоянно, как и очистка ливнеприемников. В места скопления воды городская дорожная служба направляет специальную водооткачивающую технику» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов По данным мэрии, наиболее проблемными в Воронеже после ливня оказались переулки Отрадный и Краснознаменный, а также улицы Космонавтов и Центральная Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В городской службе 112 сообщили, что жалоб на упавшие деревья не поступало. Дорожные службы, по данным мэрии, оперативно выезжали по нескольким адресам для откачки воды Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Кратковременные, но сильные дожди идут в Воронеже всю неделю, начиная с 14 июля. Ливни сменяются грозами и жарой до +36 градусов. Синоптики отмечают, что регион «находится под влиянием волнового циклона» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов На понедельник 21 июня, в Воронеже после полудня тоже прогнозируется дождь, который продлится до вечера. При этом днем будет тепло, до +29°С. Ночью похолодает до +17°С. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов После 21 июля в Воронеже прогнозируется постепенное улучшение погоды, без сильных дождей Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Следующая фотография 1 / 16 В Воронеже уже неделю идут сильные дожди, каждый раз после ливня улицы города на несколько часов остаются под водой. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В мэрии комментируют ситуацию: «Из-за неоднородности рельефа и разных способов водоотведения на отдельных участках дорог и тротуаров, а особенно в низинах, могут образовываться локальные подтопления». На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В мэрии заверяют: «Мониторинг мест, где образовываются локальные подтопления, ведется управами районов постоянно, как и очистка ливнеприемников. В места скопления воды городская дорожная служба направляет специальную водооткачивающую технику» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов По данным мэрии, наиболее проблемными в Воронеже после ливня оказались переулки Отрадный и Краснознаменный, а также улицы Космонавтов и Центральная Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В городской службе 112 сообщили, что жалоб на упавшие деревья не поступало. Дорожные службы, по данным мэрии, оперативно выезжали по нескольким адресам для откачки воды Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Кратковременные, но сильные дожди идут в Воронеже всю неделю, начиная с 14 июля. Ливни сменяются грозами и жарой до +36 градусов. Синоптики отмечают, что регион «находится под влиянием волнового циклона» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов На понедельник 21 июня, в Воронеже после полудня тоже прогнозируется дождь, который продлится до вечера. При этом днем будет тепло, до +29°С. Ночью похолодает до +17°С. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов После 21 июля в Воронеже прогнозируется постепенное улучшение погоды, без сильных дождей Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Смотреть

Владимир Зоркий