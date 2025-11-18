Мэр Воронежа заявил о недопустимой критике горожан после выступления своего зама
Глава Воронежа Сергей Петрин отреагировал на выступление своего заместителя Людмилы Бородиной, заявившей о токсичности и неблагодарности жителей города на форуме предпринимателей.
Сергей Петрин
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Мне тоже не всегда хочется читать негативные комментарии, но объективно практически всегда горожане пишут только по факту проблем. И наша задача — эти проблемы решать»,— написал господин Петрин в своем Telegram-канале. Он добавил, что ни граждан, ни другие города критиковать не нужно и пообещал, что госпожа Бородина больше не будет делать подобные заявления. Также господин Петрин призвал СМИ не делать себе рейтинги на негативе: «Сейчас не время ссориться властям и жителям, ведь только вместе мы победим».
На форуме в прошлую пятницу Людмила Бородина в рамках сессии «Комфортная городская среда как драйвер развития бизнеса» заявила, что ее разрывает «на тысячу маленьких медвежат» во время обсуждения любви горожан к городу. По ее словам, в других городах РФ есть те же проблемы, что и в Воронеже. «Я хочу сказать, что живем мы достаточно неплохо. Наши люди, которые работают для бизнеса и горожан, работают практически круглосуточно для того, чтобы нам было хорошо. Но уровень благодарности и уровень токсичности у воронежцев совсем другой»,— сказала чиновница (цитата по видеозаписи, опубликованной изданием «Площадь»). Также госпожа Бородина вспомнила, как несколько раз была в Нижнем Новгороде и видела, что в городе плохо убирают снег, а улицы затапливает дождь.