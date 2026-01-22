Дональд Трамп выше интеллекта

Портфельные управляющие всерьез обеспокоены воинственным настроем президента США Дональда Трампа. Этот фактор занял первое место среди крупных рисков, на которые обращали внимание международные инвесторы в начале 2026 года. Впрочем, пока значимого влияния на мировую экономику не ожидается, а потому управляющие сокращают долю наличности в портфелях. При этом высокими темпами растут вложения в акции и сырье, в первую очередь в золото, которое выступает как страховка от геополитических рисков.

Первый в 2026 году опрос портфельных управляющих, проведенный Bank of America (BofA), свидетельствует о существенном росте опасений инвесторов в отношении развития геополитических рисков. В анкетировании, которое проводилось 9–15 января, приняли участие представители 227 фондов, в управлении которых находились активы на $646 млрд. По данным опроса, 28% респондентов назвали ключевым риском для мировой экономики на горизонте ближайших 12 месяцев геополитические конфликты. Доминировавший последние три месяца 2025 года «пузырь ИИ» (см. “Ъ” от 15 декабря 2025 года) отошел на второй план.

Текущий рост опасений связан с проводимой с начала года внешней политикой президента США Дональда Трампа.

В январе им была инициирована спецоперация по захвату президента Венесуэлы, проведена антитеррористическая операция в Сирии, на Ближний Восток перебрасывается авианосная ударная группа для оказания давления на Иран. Главным раздражителем стали планы сделать Гренландию новым штатом США (см. “Ъ” от 20 января).

Неопределенность геополитических событий и решений снова становится вызовом для прогнозов экономического роста, так как условия функционирования мировой экономики могут быть изменены в одночасье, считает руководитель направления персонального консультирования General Invest Андрей Бежин. Например, начало СВО изменило макроэкономический ландшафт на годы вперед. «Существенное влияние оказали и события 2025 года, когда произошла эскалация торговых войн, что потребовало серьезной корректировки планов как экономических агентов, так и властей»,— отмечает господин Бежин.

Вместе с тем нынешние конфликты пока не привели к ухудшению прогнозов управляющих относительно перспектив мировой экономики. По данным опроса BofA, число респондентов, допускающих повышение темпов роста мировой экономики в ближайшие 12 месяцев, на 38% превысило число тех, кто ожидает снижения темпов. Это на 20 п. п. выше показателя декабря и максимальный результат с июля 2021 года. По словам главы инвестиционного департамента Astero Falcon Елены Нефедовой, улучшение ожиданий отражает не веру в ускорение экономики, а исчезновение страха резкого ухудшения. «Экономика продемонстрировала высокую инерцию: период резкого повышения ставок, инфляционный шок и финансовую турбулентность система прошла без перехода в рецессию»,— поясняет эксперт.

В таких условиях инвесторы продолжают сокращать долю наличности в портфелях.

По оценке BofA, за месяц она снизилась на 0,1 п. п., до 3,2%, нового исторического минимума. В результате в январе количество портфелей, в которых доля акций была выше индикативного уровня, на 48% превысило число тех, где она была ниже. Заметно выросло и число портфелей, в которых доминировали сырьевые активы. Этому способствует активная скупка золота (см. “Ъ” от 21 января). «Металлы приобретают структурное значение. Их привлекательность основана не только на инфляционных ожиданиях, но и на деглобализации, росте оборонных и инфраструктурных расходов, борьбе за ресурсы и снижении доверия к фиатным валютам»,— отмечает Елена Нефедова. В этой логике золото — страх фискального режима, а серебро и промышленные металлы — ставка на мир, где физические ресурсы вновь приобретают стратегическую ценность.

Новый виток торговых войн может негативно сказаться на темпах роста мировой экономики, что негативно для российского рынка. Однако развитие ситуации в Венесуэле и вокруг Ирана может привести к сокращению дисконта при продаже российской нефти. «Венесуэльская, иранская и российская нефть теперь зачастую рассматриваются покупателями как взаимозаменяемая альтернатива. И сокращение поставок на мировой рынок со стороны двух из трех источников, вероятно, приведет к повышенному спросу на оставшуюся "опцию", а именно российскую нефть»,— отмечает управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Доверительная» Константин Асатуров.

Виталий Гайдаев