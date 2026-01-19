Давос переориентировался на северо-запад

Кризис вокруг Гренландии, обострившийся на фоне угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины против восьми европейских стран, существенно омрачил атмосферу на открывшемся 19 января Всемирном экономическом форуме в Давосе. Одной из его центральных тем первоначально должна была стать Украина, но теперь все внимание сосредоточено на гренландском вопросе. Европейцы, постепенно теряющие надежду на конструктивный диалог с Вашингтоном, готовятся ответить на угрозы со стороны США. Конкретные меры будут обсуждаться на экстренном саммите ЕС 22 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Дании Метте Фредериксен так расстроилась из-за ситуации вокруг Гренландии, что отказалась ехать на форум в Давосе

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters Премьер-министр Дании Метте Фредериксен так расстроилась из-за ситуации вокруг Гренландии, что отказалась ехать на форум в Давосе

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

19 января в Давосе открылась 56-я сессия Всемирного экономического форума. Представители 130 государств, включая более чем 60 глав государств и правительств, должны обсудить основные проблемы международной безопасности. Изначально предполагалось, что среди центральных тем окажется российско-украинский конфликт. Обсуждалась даже возможность встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским при участии лидеров стран G7.

Однако последние события кардинально изменили ключевые приоритеты европейских стран.

Дональд Трамп, уже давно заявлявший о притязаниях на Гренландию, не только начал рассматривать конкретные решения для ее присоединения к Соединенным Штатам, но и ужесточил риторику в отношении союзников по НАТО, несогласных с его политикой.

Глава Белого дома пригрозил Дании (в чей состав и входит Гренландия), Франции, Германии, Великобритании, Нидерландам, Швеции, Финляндии и Норвегии, направившим в Гренландию военнослужащих для усиления обороны острова, дополнительными торговыми пошлинами (10% с 1 февраля, 25% с 1 июня), если спор не будет решен в пользу Вашингтона.

Как сообщило агентство Bloomberg, на фоне конфликта с США датские власти решили в этом году полностью воздержаться от участия в форуме. Тем временем приехавшие в Давос европейские лидеры намерены использовать встречу, чтобы убедить Дональда Трампа не прибегать к шагам, которые угрожают единству и самому существованию НАТО. Об этом изданию Politico заявили несколько европейских дипломатов. По информации СМИ, на форуме запланирована как минимум одна личная встреча Дональда Трампа с высокими представителями ЕС и НАТО. На этом фоне украинский вопрос оказался на втором плане.

Попытки склонить США хотя бы к поиску компромисса еще до форума предпринимались и на двустороннем уровне. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер созвонился с американским президентом и заявил, что европейские военнослужащие «очевидно» направлены в Гренландию, чтобы «сдерживать угрозу со стороны России». Поговорила с Дональдом Трампом и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, с которой у американского президента сложились более доверительные отношения, чем у большинства других европейских лидеров. Угрозу ввести пошлины она назвала ошибкой и передала главе Белого дома, что действия Европы могли восприниматься враждебно по отношению к Америке только из-за «сбоя в коммуникации».

Несмотря на стремление европейских стран урегулировать разногласия с Дональдом Трампом, никто из них не планирует прекращать подготовку ответных мер. Возможные варианты обсуждались на экстренном совещании послов стран Евросоюза, состоявшемся 18 января.

По словам источников Financial Times и Reuters, наиболее популярный среди лидеров стран ЕС вариант — пошлины на импорт американских товаров на сумму €93 млрд.

Эти меры ЕС разработал еще в 2025 году, когда Дональд Трамп решил изменить тарифную политику США, но введение пошлин откладывалось. На этот раз они могут вступить в силу уже 6 февраля.

Еще один возможный ответ — прежде не применявшийся «Инструмент борьбы с принуждением» (Anti-Coercion Instrument), с помощью которого ЕС может ограничивать торговлю услугами, некоторыми правами интеллектуальной собственности, инвестиции и доступ к государственным закупкам. Окончательно утвердить план действий предполагается после форума в Давосе, на внеочередном саммите Евросоюза, который пройдет 22 января.

Тем временем президент США дал понять, что аргументы союзников или их закулисные переговоры не заставят его смягчить позицию. «НАТО уже 20 лет говорит Дании: "Вы должны отодвинуть российскую угрозу от Гренландии". К сожалению, Дания не могла ничего с этим поделать. Теперь пришло время, и это будет сделано»,— написал американский президент в соцсети Truth Social, в очередной раз объяснив свои планы на Гренландию угрозами, исходящими от России.

В этот же день журналист американского вещателя PBS Ник Шифрин опубликовал в соцсети X текст, как утверждается, письма Дональда Трампа премьер-министру Норвегии Юнасу Гар Стёре. По словам журналиста, он получил текст от нескольких официальных лиц. «Учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за предотвращение более восьми войн, я больше не чувствую себя обязанным думать исключительно о мире»,— говорится в письме. Теперь, следует из текста, Дональд Трамп может сосредоточиться на том, «что хорошо и правильно для США». «Дания не может защитить эту землю от России или Китая,— провозгласил президент США и заключил: — Мир не будет в безопасности, если у нас не будет полного контроля над Гренландией».

Лусине Баласян