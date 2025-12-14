«Пузырь ИИ» нагнал страху

После рекордных инвестиций в осенние месяцы в декабре международные инвесторы начали фиксацию прибыли в фондах высокотехнологических компаний. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), с начала месяца чистый отток из подобных фондов составил $1,6 млрд, максимум с начала года. Инвесторы обеспокоены перспективами надувающегося «пузыря ИИ», а также темпами дальнейшего снижения ставки ФРС США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В декабре мировые инвесторы начали сокращать вложения в отраслевые фонды, ориентированные на IT-компании. По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (учитывает данные EPFR), клиенты таких фондов забрали с начала месяца по 10 декабря $1,6 млрд. Это почти втрое ниже объема средств, инвестированных в последнюю полную неделю ноября.

С учетом того, что за предыдущие два месяца мировые инвесторы вложили в такие фонды $55,7 млрд, нынешний отток выглядит символическим. Вместе с тем он стал сильнейшим с начала года и похож на фиксацию прибыли на фоне усилившихся опасений относительно «пузыря ИИ».

В ноябре почти каждый второй портфельный управляющий, опрошенный аналитиками BofA, заявил, что раздувающийся «пузырь ИИ» является ключевым риском с непредсказуемыми последствиями для мировой экономики.

В частности, инвесторы опасаются ограниченного эффекта от растущих капитальных затрат на ИИ на выручке и денежных потоках. «На этих уровнях инвесторы уже решили, что дальнейший рост оценок некоторых технологических компаний уже неоправдан, и начали фиксировать прибыль»,— отмечает руководитель отдела анализа акций Sirius Capital Анна Казарян.

Беспокойство у инвесторов, как считает управляющий активами УК «Доверительная» Дмитрий Терпелов, может вызывать усиление конкурентных позиций Google на рынке языковых моделей и собственных ИИ-чипов. «Значительные улучшения в обученной без использования ускорителей Nvidia Gemini 3 и быстрый рост числа пользователей ИИ чат-бота Alphabet заставили инвесторов сомневаться в том, насколько такое развитие событий может негативно повлиять на будущий рост Open AI, огромные траты которого на инфраструктуру являются одним из важнейших драйверов текущего бума»,— отмечает господин Терпелов.

В таких условиях мировые инвесторы даже проигнорировали решение ФРС США снизить ставку на 25 базисных пунктов, до 3,5–3,75%. Новые шаги по смягчению политики все меньше воспринимаются рынком как безусловный стимул для роста акций и все больше как реакция на замедление экономики и нарастающие фискальные риски в США. «Когда рынок начинает видеть в смягчении политики не стимул, а симптом, мультипликаторы перестают расширяться автоматически. А на этом фоне под распродажу первыми попадают самые crowded и самые консенсусные позиции, то есть IT-компании»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

Впрочем, пока происходящее на рынке, как считают управляющие, похоже скорее на здоровую коррекцию после экстремальных притоков, а не на начало системного оттока. Дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от выходящих в США макроданных и от того, как рынок будет интерпретировать действия ФРС. «Мягкое замедление экономики и сохранение устойчивых прибылей могут быстро стабилизировать ситуацию. Но если появятся признаки более жесткой просадки или начнутся пересмотры прогнозов, IT-компании будут первым источником ликвидности для инвесторов»,— отмечает Алена Николаева.

Российский фондовый рынок практически не коррелирует с ситуацией на американском IT-рынке из-за отсутствия на нем иностранных инвесторов.

Вдобавок к этому отечественные компании хотя и занимаются развитием ИИ, но о «пузыре ИИ» речи нет, так как объемы инвестиций многократно ниже, а уровни, на которых торгуются компании, развивающие данную технологию, далеки от максимальных. «Пока в котировках их акций влияние фактора ИИ не отражено, большинство ценных бумаг эмитентов, развивающих тему ИИ, такие, например, как Сбербанк, торгуются по мультипликаторам ниже среднеисторических значений»,— отмечает стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. По его словам, главными факторами влияния на котировки на российском фондовом рынке остаются геополитическая ситуация и политика ЦБ. В последние дни участники рынка склоняются к тому, что ЦБ на ближайшем заседании может понизить ключевую ставку не на 0,5%, а на 1% из-за замедления инфляции в ноябре. Это, как считает господин Суверов, может стать драйвером для умеренного роста рынка.

Виталий Гайдаев