Reuters: Казахстан начал внутренние поставки нефти Кашагана из-за ограничений на КТК

Казахстан впервые отправил нефть с месторождения Кашаган на внутренний рынок. Это связано с ограничениями экспорта по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) из-за атаки беспилотников на танкеры в ноябре 2025 года, передает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По словам источников Reuters, в этом месяце нефть Кашагана поставляется на Шымкентский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Объем поставок собеседники агентства не уточнили.

Одной из причин поставок нефти Кашагана на внутренний рынок, по данным источников Reuters, стало стремление властей Казахстана увеличить выход светлых нефтепродуктов, включая керосин. Они также утверждают, что нефть Кашагана изначально была оформлена на Китай. Однако, поступив на внутренние НПЗ, она заместила отправленные на китайский пограничный пункт Алашанькоу ресурсы.

13 января беспилотники ударили по танкерам вблизи терминала КТК — Delta Harmony и Matilda. В результате атаки на Delta Harmony начался пожар. На Matilda также произошел взрыв, но без последующего горения.

Сегодня в пресс-службе КТК сообщили о подготовке к демонтажу одного из поврежденных при атаке беспилотников выносных причальных устройств. По словам КТК, ВПУ-2 не подлежит дальнейшей эксплуатации.

КТК соединяет крупнейшие месторождения Казахстана с побережьем Черного моря около Новороссийска. Через КТК идет 80% экспорта нефти из Казахстана. Среди основных акционеров компании — Россия, Казахстан, а также американские компании Chevron, Mobil Caspian Pipeline Company и Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited.