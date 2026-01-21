Терминал НУТЭП в Новороссийске нарастил контейнерооборот до 624 тысяч ДФЭ

Контейнерный терминал НУТЭП, входящий в стивидорный холдинг «Делопортс», по итогам 2025 года увеличил контейнерооборот на 1,9% — до 624 тыс. ДФЭ. Это позволило терминалу сохранить лидерство по контейнерному экспорту в Азово-Черноморском бассейне и занять второе место среди российских контейнерных терминалов, сообщили в официальном телеграм-канале группы компаний «Дело».

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Зерновой терминал КСК, также входящий в «Делопортс», за год снизил экспортную перевалку на 28,6%, до 7,4 млн тонн, однако увеличил долю на рынке глубоководной обработки зерна. В компании отметили, что снижение связано с неурожаем 2024 года. С начала второго полугодия КСК ежемесячно переваливал свыше 1 млн тонн зерновых, а в IV квартале 2025 года объемы выросли на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Менеджмент ГК «Дело» подчеркнул, что, несмотря на спад контейнерного рынка и сокращение объемов зернового экспорта, холдинг увеличил перевалку контейнеров и укрепил позиции на рынке зерновых, подтвердив лидерство среди российских стивидорных компаний.

Вячеслав Рыжков