В Ростове не выявили завышения тарифов в квитанциях ЖКУ за декабрь 2025 года

Департамент экономики Ростова-на-Дону при выборочной проверке квитанций ЖКУ за декабрь 2025 года не выявил завышения тарифов, установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Проверялись квитанции, выпущенные расчетными центрами АО «ИВЦ ЖКХ», ООО «МРЦ» для многоквартирных домов, расположенных на 51 улице города. Всего было рассмотрено 127 платежных документов 25 управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

В ведомстве отметили, что предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой горожанами платы за коммунальные услуги в размере 11,6% по сравнению с декабрем 2024 года не был превышен.

Наталья Белоштейн