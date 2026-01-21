ТАСС: проверки в кубанском минтрансе связаны с делом Анатолия Вороновского

Проверки в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края проводятся в рамках дела бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Источник уточнил, что в министерстве ранее проходили обыски, в ходе которых проверке на причастность к противоправной деятельности подверглись два заместителя министра — Алексей Смаглюк и Александр Дашук. Их процессуальный статус пока не определен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным оценкам, ущерб бюджету от хищений при исполнении госконтрактов и реализации национальных проектов в министерстве составляет около 2 млрд руб. Источник отметил, что схема была связана с компанией «Стройюгрегион», принадлежащей депутату краевого заксобрания Александру Карпенко, который является одним из ключевых подрядчиков регионального минтранса.

Вячеслав Рыжков