Активы тамбовского мясокомбината выставлены на аукцион за 135 млн рублей

Повторный аукцион по продаже имущества тамбовского ОАО «Мясоптицекомбинат "Первомайский"» объявлен с начальной ценой лота в 135 млн руб. Сообщение о торгах опубликовано 15 января. Прием заявок продлится с 20 января до 5 мая, следует из базы данных открытых торгов.

Прошлая попытка реализовать МПК закончилась тем, что 30 декабря торги признали несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Имущество комбината выставляется единым лотом. В него входят 14 зданий, четыре помещения, три сооружения и земельный участок площадью 62,6 тыс. кв. м, на котором они расположены. Продать активы пытались в течение всего 2025 года: ноябре–декабре, а также в октябре–ноябре с начальной ценой 150 млн руб.

В июле 2025 года часть имущества «Первомайского» была выкуплена владельцем сети ленинградских ортопедических салонов «Кладовая здоровья» Борисом Липнером за 40,1 млн руб. при начальной цене 44,5 млн руб.

Банкротство мясоптицекомбината «Первомайский» инициировало управление ФНС по Тамбовской области в мае 2018 года. В декабре того же года в отношении предприятия введено наблюдение, временным управляющим был назначен Александр Болдырев. К октябрю 2022 года долги комбината перед кредиторами достигли 63,1 млн руб., включая 7,7 млн руб. перед ФНС, после чего предприятие перешло под внешнее управление.

Последнее заседание по делу о банкротстве прошло 30 декабря 2025 года. По его итогам суд внес изменения в реестр кредиторов «Первомайского», лишив статуса залогового кредитора петербургское ООО «Парнас-М», требования которого составляли 10,6 млн руб. Ближайшее заседание назначено на 22 января, на нем суд рассмотрит отчет внешнего управляющего Дениса Савватеева по результатам проведения внешнего управления.

Анна Швечикова