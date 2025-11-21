Имущество тамбовского мясоптицекомбината продают за 135 млн

ООО «РЛМ-Петербург» объявило повторный аукцион по продаже имущества тамбовского ОАО «Мясоптицекомбинат "Первомайский"». Начальная цена лота — 135 млн руб. На первых торгах она составляла 150 млн руб. Они не состоялись из-за отсутствия заявок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Имущество комбината продается единым лотом. В его состав входят 14 зданий, четыре помещения, три сооружения и земельный участок площадью 62,6 тыс. кв. м, на котором они расположены.

Шаг аукциона — 6,8 млн руб., задаток — 27 млн руб.

Аукцион пройдет на «Балтийской электронной торговой площадке». Заявки на участие в торгах подаются до 26 декабря, итоги подведут 30-го.

В июле часть имущества «Первомайского» выкупил владелец сети ленинградских ортопедических салонов «Кладовая здоровья» Борис Липнер за 40,1 млн руб. при начальной цене 44,5 млн.

Банкротство мясоптицекомбината «Первомайский» инициировало в мае 2018 года управление ФНС по Тамбовской области. В декабре того же года в отношении предприятия ввели наблюдение, утвердив временным управляющим Александра Болдырева. К октябрю 2022-го долги комбината перед кредиторами достигли 63,1 млн рублей, включая 7,7 млн руб. от ФНС. Тогда он ушел во внешнее управление. Изначально внешним управляющим был утвержден господин Болдырев, однако в марте 2023 года его сменил Денис Савватеев. Рассмотрение отчета внешнего управляющего несколько раз откладывалось, в последний раз господин Савватеев ходатайствовал об этом 5 ноября. Ближайшее заседание по делу назначено на 9 декабря.

Кабира Гасанова