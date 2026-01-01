На активы тамбовского мясоптицекомбината за 135 млн не смогли найти покупателя
Повторный аукцион по продаже имущества тамбовского ОАО «Мясоптицекомбинат "Первомайский"» с начальной ценой лота в 135 млн руб. 30 декабря был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Торги проводились в формате открытого аукциона с 22 ноября по 26 декабря.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Имущество комбината пытались продать единым лотом: 14 зданий, четыре помещения, три сооружения и земельный участок площадью 62,6 тыс. кв. м, на котором они расположены. Предыдущие торги по продаже тех же активов в октябре–ноябре 2025 года с начальной ценой в 150 млн руб. также не состоялись из-за отсутствия заявок.
В июле часть имущества «Первомайского» выкупил владелец сети ленинградских ортопедических салонов «Кладовая здоровья» Борис Липнер за 40,1 млн руб. при начальной цене 44,5 млн.
- Банкротство мясоптицекомбината «Первомайский» инициировало в мае 2018 года управление ФНС по Тамбовской области. В декабре того же года в отношении предприятия ввели наблюдение, утвердив временным управляющим Александра Болдырева.
- К октябрю 2022-го долги комбината перед кредиторами достигли 63,1 млн руб., включая 7,7 млн руб. от ФНС. Тогда он ушел во внешнее управление.
- Последнее заседание по делу о банкротстве прошло 30 декабря, по его итогам суд внес изменения в реестр кредиторов «Первомайского», лишив статуса залогового кредитора петербургское ООО «Парнас-М» (требования составляют 10,6 млн руб.). Ближайшее заседание по делу запланировано на 20 января 2026 года, на нем суд рассмотрит отчет внешнего управляющего Дениса Савватеева по результатам проведения внешнего управления.