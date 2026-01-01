На активы тамбовского мясоптицекомбината за 135 млн не смогли найти покупателя

Повторный аукцион по продаже имущества тамбовского ОАО «Мясоптицекомбинат "Первомайский"» с начальной ценой лота в 135 млн руб. 30 декабря был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Торги проводились в формате открытого аукциона с 22 ноября по 26 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Имущество комбината пытались продать единым лотом: 14 зданий, четыре помещения, три сооружения и земельный участок площадью 62,6 тыс. кв. м, на котором они расположены. Предыдущие торги по продаже тех же активов в октябре–ноябре 2025 года с начальной ценой в 150 млн руб. также не состоялись из-за отсутствия заявок.

В июле часть имущества «Первомайского» выкупил владелец сети ленинградских ортопедических салонов «Кладовая здоровья» Борис Липнер за 40,1 млн руб. при начальной цене 44,5 млн.

Банкротство мясоптицекомбината «Первомайский» инициировало в мае 2018 года управление ФНС по Тамбовской области. В декабре того же года в отношении предприятия ввели наблюдение, утвердив временным управляющим Александра Болдырева.

К октябрю 2022-го долги комбината перед кредиторами достигли 63,1 млн руб., включая 7,7 млн руб. от ФНС. Тогда он ушел во внешнее управление.

Последнее заседание по делу о банкротстве прошло 30 декабря, по его итогам суд внес изменения в реестр кредиторов «Первомайского», лишив статуса залогового кредитора петербургское ООО «Парнас-М» (требования составляют 10,6 млн руб.). Ближайшее заседание по делу запланировано на 20 января 2026 года, на нем суд рассмотрит отчет внешнего управляющего Дениса Савватеева по результатам проведения внешнего управления.

Сергей Калашников