«Руслайн» выплатит 8 млн рублей за не доставленные на Кубань саженцы винограда

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск ООО «Лоза Тамани» к транспортной компании ООО «Руслайн», взыскав с ответчика 307 097 евро в рублевом эквиваленте и убытки в размере 8 317 121,2 руб. Третьим лицом по делу выступило ООО «Бизон Карго».

Спор возник из-за нарушения условий транспортировки партии виноградных саженцев из Австрии. В апреле 2024 года между истцом и ООО «Бизон Карго» был заключен договор на международные автомобильные перевозки. Экспедитор в свою очередь привлек к выполнению работ ООО «Руслайн».

Согласно заявке, компания должна была доставить 230,9 тыс. привитых саженцев винограда (774 ящика) производства Rebschule Tschida GMBH по маршруту из австрийского Апетлона в станицу Старотитаровскую Краснодарского края. Перевозка требовала использования рефрижератора с поддержанием температуры от 2 до 5 градусов Цельсия.

При получении груза обнаружилась гибель всей партии товара. Экспертиза Темрюкской торгово-промышленной палаты от 18 июля 2024 года установила грубое нарушение температурного режима. В момент проверки температура в задней части транспортного средства достигала 39 градусов, а в отдельных ящиках с саженцами — от 8 до 44 градусов Цельсия.

Как установил суд, товар долго простаивал на таможне в ожидании разрешения на въезд. Ответственность за груз в период таможенного хранения также возлагалась на перевозчика.

Помимо стоимости погибшего груза в 307 097 евро, суд взыскал с ООО «Руслайн» таможенные платежи в размере 7,8 млн руб. и судебные расходы 634,6 тыс. руб.

ООО «Лоза Тамани» зарегистрировано в 2006 году. Генеральным директором значится Надежда Жовтенко. Чистая прибыль предприятия в 2024 году составила 192 тыс. руб. Головная компания — ООО «ТВК-Кубань», основной вид деятельности — производство вина из винограда.

ООО «Руслайн» зарегистрировано в 2003 году в Смоленске. Отрасль — деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. Руководитель Дмитрий Дроздов, бенефициар Евгений Савич. Чистая прибыль компании в 2024 году составила 15,8 млн руб.

Елена Турбина