В Ростовской области зафиксирован рост числа воздушных атак ВСУ

На совещании по подведению итогов работы МЧС в Южном федеральном округе в 2025 году губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о росте числа воздушных атак со стороны ВСУ.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Обстановка в регионе непростая, осложняется. Растет число воздушных атак»,— сказал глава региона.

Господин Слюсарь отметил, что обстановка требует еще более оперативной работы по оказанию своевременной помощи жителям региона.

Наталья Белоштейн