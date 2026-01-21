На Дону Роспотребнадзор провел экспертизу 2,8 тысяч блюд в детских садах

В 2025 году Роспотребнадзора по Ростовской области провел более 2,8 тыс. лабораторных исследований готовых блюд в более 1,1 тыс. детских садов на микробиологические показатели, калорийность, качество термообработки. По микробиологическим показателям и калорийности не соответствовали 0,2 % проб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

В детских садах Гуково и Новочеркасска выявлены пробы несоответствующие ТР ТС по микробиологическим показателям по физико-химическим, санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

По выявленным фактам заведующим детских садов выданы предписания по их устранению, проинформированы органы управления образованием.

Наталья Белоштейн