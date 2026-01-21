«Конечно, это приведет к росту цен»

Согласно прогнозу ряда компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, в 2026 году импорт в Россию автомобилей (как официальный, так и параллельный) сократится вдвое ввиду наращивания производства локализованных марок. В частности, такой прогноз озвучил глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Алексей Калицев. Как пояснил «Ъ-Кубань» менеджер краснодарского автосалона Lugov Auto Евгений Левченко, этот тренд будет связан не с локализацией производства, а с другими факторами.

Евгений Левченко

Фото: предоставлено автором

«Я вижу несколько основных причин. Во-первых, в декабре минувшего года у нас отменили льготный утильсбор по ряду моделей. Он остался на машины мощностью до 160 л. с. Соответственно, те, кто хотел привезти немецкие, корейские авто, столкнутся с тем, что по цене они стали такими же, как автомобили, которые продаются в России. С 1 января произошла еще и индексация утильсбора, и это очень сильно повлияло на параллельный импорт.

Вторая причина в том, что Китай запретил вывоз машин со своего рынка, которые находятся на учете менее шести месяцев. Так китайские власти борются с практикой вывоза из страны новых машин под видом подержанных. Естественно, все это повлияет на продажи в 2026 году. Будут продаваться машины, завезенные в конце прошлого года, на них несколько поднимутся цены. Перекупщики, очевидно, будут оформлять на кого-то из китайцев автомобиль, он будет отстаиваться где-то в гаражах, а потом отправляться как б/у авто в Россию. Но фактически это будет новая машина. То есть мы имеем полугодовой лаг в поставках этих машин. Плюс все это накладывается на самые слабые месяцы по продажам авто — январь, февраль, март.

Конечно, у нас еще остаются автомобили из Кореи или новые Mercedes, BMW, которые не являются конкурентами китайским машинам, так как это абсолютно другие авто по цене и по качеству. Если бы у нас начали производить дорогие китайские машины, то ввели бы запреты и на корейский импорт. Но этого пока не произошло.

Автомобили премиального класса как ввозились, так и будут ввозиться даже с учетом поднявшегося утильсбора. На покупателей с серьезными деньгами, готовых приобретать автомобиль стоимостью 20 млн руб., лишние 1-2 млн руб. утильсбора не сильно повлияют.

Возникает вопрос, как оценивать сокращение импорта. Это больше позитивный или негативный тренд? Для государства, для производителей отечественных машин, локализованных китайских это хорошо. Огромные деньги вложены в производство авто на территории России.

Но для потребителя сокращение импорта, конечно, плохо. Выбор очень сильно ограничен. Если автомобилист хочет купить себе "европейца", "корейца" или "японца", то это только параллельный импорт. Нужно понимать, что в любой момент и его могут перекрыть.

Сокращение импорта, конечно, приведет к росту цен. Сейчас китайские автомобили продаются в больших количествах. Но практически у любого дилера они реализуются либо в ноль, либо в минус. Основной заработок — бонусы от импортера. Зарабатывать на автомобилях можно только за счет увеличения стоимости. Соответственно, если не будет параллельного импорта, дилеры станут поднимать цены. Вслед за этим вырастут и цены на авто с пробегом».