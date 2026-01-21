На Кубани в 2025 году обновили 255 км водопроводных сетей

В Краснодарском крае завершили крупную модернизацию системы водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В 2025 году в 38 муниципалитетах региона обновили 50 объектов водоснабжения и водоотведения. Провели капитальный ремонт и построили 255 км водопроводных и канализационных сетей. Финансирование составило более 7,5 млрд руб. из краевого бюджета.

«Модернизация инженерной инфраструктуры — важная составляющая качественной и бесперебойной работы всего жилищно-коммунального комплекса региона»,— заявил господин Кондратьев.

Среди крупных проектов — строительство водозабора в Горячем Ключе и обновление артезианских скважин в 14 районах. В станице Крыловской ввели в эксплуатацию очистные сооружения, а в Усть-Лабинске завершили реконструкцию канализационного коллектора.

Работы проводились в рамках краевой госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», которую реализуют с 2016 года. За девять лет действия программы построили, капитально отремонтировали и модернизировали 948 км сетей и 318 сооружений водоснабжения и водоотведения.

Никита Бесстужев