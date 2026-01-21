На донских предприятиях зарезервируют 3% рабочих мест для ветеранов СВО

В феврале 2026 года Законодательное собрание Ростовской области рассмотрит проект областного закона «О квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий в Ростовской области». Для них планируется зарезервировать 3% от численности штата во всех компаниях, где работают более 35 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря

Он отметил, что в регионе продолжится реализация проекта «Герои Дона». В его рамках 63 ветерана СВО уже обучаются по направлениям гражданской и муниципальной службы.

По информации Юрия Слюсаря, в 2025 году региональное правительство отработало более 2,6 тыс. обращений от участников СВО и членов их семей, исполнительные органы и муниципалитеты — больше 4 тыс.

«Семьи защитников получили 341 земельный участок, почти столько же обращений — в работе. В донские вузы поступил 261 участник СВО и около 1,4 тыс. детей. Более 8,5 тыс. семей участников СВО получили компенсации расходов на оплату коммунальных услуг, в том числе взносов на капремонт»,— сообщил глава региона.

Господин Слюсарь добавил, что горячим питанием в школах в 2025 году были обеспечены 8,3 тыс. детей участников СВО.

Наталья Белоштейн