Прокуратура проверит информацию о падении сосульки на ребенка в Новороссийске

Сосулька с крыши подъезда упала на 8-летнего ребенка в Новороссийске. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По предварительной информации прокуратуры региона, инцидент произошел 21 января рядом с многоквартирным домом в переулке Днестровском, 11. Прокуратура Новороссийска организовала проведение проверки, обстоятельства уточняются.

Прокуратура оценит соблюдение требований законодательства ЖКХ управляющей компанией, которая обслуживает многоквартирный дом по указанному адресу, а также проверит своевременность очистки крыш от наледи и снежных осадков. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

София Моисеенко