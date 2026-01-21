Суд арестовал обвиняемых в покушении на убийство экс-супруги главы «Ермак-Медиа»

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал до 11 марта Эдуарда Середюка и Ксению Владимирову по делу о покушении на убийство экс-супруги главы «Ермак-Медиа» Николая Ермакова Алены Фоминых, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ

35-летнему Эдуарду Середюку предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное по найму). По данным обвинения, он являлся исполнителем заказа. 28-летней Ксении Владимировой предъявлены обвинения по ч. 5, ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в покушении на убийство, совершенное по найму).

Как озвучили на суде, Середюк имеет девять классов образования. По его словам, он не привлекался к уголовной ответственности, однако ранее сообщалось, что он был осужден Кировским райсудом Екатеринбурга на 12 лет за причастность к незаконному обороту наркотиков в особо крупном размере и освободился лишь в 2023 году. Свое лицо он тщательно скрывал от прессы.

На Ксении Владимировой была медицинская маска и футболка с камуфляжным принтом, от журналистов она не пряталась. Когда журналисты ее спросили, в чем ее обвиняют, она ответила, что «сама не знает, что здесь делает». Она сказала, что раньше была осуждена по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков), но ей назначили 3,5 года условного срока.

По данному уголовному делу она частично признала вину.

Согласно версии следователей, глава «Ермак-Медиа» Николой Ермаков из-за личной неприязни решил убить свою бывшую супругу Алену Фоминых. Он якобы организовал нападение: Эдуард Середюк должен был быть исполнителем, а Ксения Владимирова — пособником.

По данным СКР, Николай Ермаков заранее отдал подельникам ключ от паркинга, где должно было произойти убийство. 12 января Середюк на подземном паркинге ЖК на Эльмаше, на бульваре Белоглазова, выплеснул на Алену Фоминых токсичное вещество (кислоту). Но ей оперативно помогли, поэтому она смогла выжить.

Самого Николая Ермакова также арестовали до 11 марта. Ему предъявлено обвинение по ч. 3, ст. 33, ч. 3, ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация покушения на убийство, совершенного группой лиц по предварительному сговору).

В силовых органах не исключают, что Николай Ермаков связан с ОПГ «Дондики», занимающейся ритуальным бизнесом.

Артем Путилов