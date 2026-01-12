В Екатеринбурге женщину облили кислотой на паркинге жилого комплекса

В Екатеринбурге утром, 12 января, неизвестный облил едкой жидкостью женщину на парковке жилого комплекса. Инцидент произошел в ЖК «Твинс» на бульваре Владимира Белоглазова, 5, сообщило издание «КП-Екатеринбург».

По словам соседей, нападение произошло на спуске в паркинг, где отсутствуют камеры видеонаблюдения. На месте происшествия были найдены осколки бутылки и следы вещества. На помощь девушке пришли соседи, которые в это время выходили из дома. Одна из жительниц вызвала скорую помощь и полицию. «У нее вся одежда была в крови. Я не знаю от чего, может, от разбитой бутылки. Все лицо было очень красное»,— рассказала соседка.

Нападавший скрылся с места происшествия. Очевидцы описали его как худощавого человека в черной одежде.

Информацию о нападении подтвердили «Ъ-Урал» в УМВД по Екатеринбургу. «Сообщение о причинении телесных повреждений гражданке поступило около 7.30 утра в отдел полиции № 14. В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и лицо, причастное к происшествию. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение»,— говорится в сообщении ведомства. Пострадавшую госпитализировали в 40-ю городскую больницу, ее жизни ничего не угрожает, добавили в полиции.

Полина Бабинцева