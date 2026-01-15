В кислоте ищут следы мужа

По подозрению в организации нападения на жительницу Екатеринбурга, которую облили на паркинге кислотой, задержан ее бывший муж — глава «Ермак-Медиа» Николай Ермаков. Он свою причастность к преступлению отрицает. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга продлил его задержание до 18 января. В прошлом году у него проходили обыски по уголовному делу «Прекрасной России».



Фото: Артем Путилов Глава «Ермак-Медиа» Николай Ермаков

Николай Ермаков был задержан в рамках ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 33, п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (Покушение на организацию убийства, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Предполагается, что он причастен к нападению на бывшую супругу Алену Фоминых, которое произошло 12 января. На парковке элитного ЖК «Твинс» на бульваре Владимира Белоглазова неизвестный выплеснул на женщину из бутылки кислоту. По словам соседей, она получила ожоги на спине, руках и голове. Сейчас она находится в больнице.

Через несколько дней силовики задержали Николая Ермакова. Он сам до задержания обращался в СМИ, настаивая на своей невиновности.

Вопрос о мере пресечения для него рассмотрел Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.

Николай Ермаков заявил на суде, что является инвалидом второй группы. Он говорил невнятно и неразборчиво, выглядел потерянно.

По его словам, раньше он привлекался по другому уголовному делу — самоуправство (ст.313 УК РФ), но все решилось примирением сторон.

Затем следователь ходатайствовал о закрытии судебного процесса. По итогам заседания суд продлил срок задержания Николая Ермакова до 18 января, чтобы следователи предоставили доказательства.

Николай Ермаков является директором «Ермак-Медиа» — малоизвестного интернет-ресурса, в описании которого говорится: «Мы публикуем для вас самые важные новости из мира политики, экономики и спорта в России».

В феврале 2025 года дома у Николая Ермакова проходили обыски в рамках уголовного дела модератора YouTube-канала «Прекрасная Россия» Евгения Анисимова, которому вменили п. «б» ч.2 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с использованием интернета). По версии обвинения, в период с февраля 2023 года по октябрь 2024 года Евгений Анисимов совместно с неустановленными лицами выпустил на YouTube-канале «Прекрасная Россия» не меньше девяти роликов, содержащих оскорбительные высказывания в отношении силовиков.

В апреле прошлого года Евгений Анисимов был отпущен по домашний арест. Предполагается, что Николай Ермаков предоставлял Евгению Анисимову аккредитацию журналиста. В уголовном деле он фигурировал в качестве свидетеля, каких-либо обвинений ему предъявлено не было.

В правоохранительных органах не исключают, что Николай Ермаков связан с ОПГ «Дондики», занимающейся ритуальным бизнесом.

Часть членов группировки была осуждена в 2018 году за передел похоронного рынка. Как следует из материалов дела, они угрожали конкурентам и разбивали их автомобили.

Артем Путилов