Токсическое вещество вылилось в дело

Правоохранительные органы задержали еще двух обвиняемых в покушении на убийство Алены Фоминых, бывшей супруги главы «Ермак-Медиа» Николая Ермакова, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Напомним, женщину облили токсическим веществом, из-за чего она получила сильные ожоги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ

Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга арестовал экс-супруга Алены Фоминых и главу «Ермак-Медиа» Николая Ермакова до 11 марта. Ему предъявлено обвинение по ч. 3, ст. 33, ч. 3, ст. 30 п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация покушения на убийство, совершенного группой лиц по предварительному сговору). В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что по данному уголовному делу задержаны еще два человека — 35-летний мужчина и 28-летняя женщина. В зависимости от роли каждого они обвиняются по ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное по найму) и ч. 5, ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в покушении на убийство, совершенное по найму).

Согласно версии обвинения, Николай Ермаков из-за личной неприязни решил убить Алену Фоминых. Как она сама рассказывала СМИ, причиной могла послужить ревность, хотя пара давно не вместе. По версии обвинения, Николай Ермаков в качестве соучастников привлек двух человек. Согласно разработанному плану, один из них должен был совершить убийство, а женщина являлась пособником.

12 января они, принеся с собой токсическое вещество (кислоту), встретили Алену Фоминых на подземном паркинге ЖК на Эльмаше на бульваре Белоглазова. По данным СКР, Николай Ермаков заранее отдал подельникам ключ от паркинга. Когда пострадавшая пришла на парковку, к ней подошел исполнитель предполагаемого убийства и выплеснул на нее токсичное вещество. «Жидкость попала на различные части тела женщины, которая предприняла активные действия, направленные на сопротивление преступному посягательству, вследствие чего фигурант не смог реализовать умысел на убийство и скрылся с места событий.

Потерпевшей своевременно была оказана медицинская помощь, благодаря чему ее жизнь удалось спасти»,— рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что преступление было раскрыто по «горячим следам». Соучастники преступления — мужчина и женщина, ранее уже были судимы за причастность к незаконному обороту наркотиков в особо крупном размере.

«Это своего рода Бонни и Клайд, только наших дней. Мужчина был осужден Кировским судом Екатеринбурга на 12 лет, из колонии вышел в 2023 году. В этот раз они вместе пошли на тяжкое преступление»,— рассказал полковник Горелых, добавив, что все фигуранты до решения суда будут находиться под стражей.

В силовых органах не исключают, что Николай Ермаков связан с ОПГ «Дондики», занимающейся ритуальным бизнесом. Часть членов группировки была осуждена в 2018 году за передел похоронного рынка. Как следует из материалов дела, они угрожали конкурентам и разбивали их автомобили. В прошлом году у Николая Ермакова проходили обыски по уголовному делу «Прекрасной России».

Артем Путилов