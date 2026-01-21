На Дону директора оптовой фирмы обвинили в сокрытии налогов на 5,7 млн рублей

В Ростовской области перед судом предстанет директор компании, занимающейся оптовой торговлей стройматериалами, по обвинению в сокрытии налогов на 5,7 млн руб. (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый для сокрытия средств использовал расчетные счета индивидуальных предпринимателей, с которыми вел бизнес, а также произвел зачет встречного требования о переуступке права на лизинговый автомобиль в счет погашения задолженности перед кредитором.

На имущество директора компании наложен арест на 1,2 млн руб. Обвиняемый уже возместил ущерб на сумму более 1,3 млн руб.

Наталья Белоштейн