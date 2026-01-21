Ростовская область заняла второе место по числу пострадавших на СКЖД

В 2025 году в границах СКЖД в Ростовской области пострадали 39 человек. По этому показателю область заняла второе место среди регионов юга России. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

На первом месте по травматизму на железнодорожных путях оказались Краснодарский край и Адыгея. Суммарно здесь пострадали 58 человек.

В целом в границах СКЖД в 2025 году в зоне движения поездов пострадал 121 человек, из них 97 были травмированы смертельно.

Главной причиной травмирования является хождение по путям в неустановленных местах перед движущимися поездами — 79% от общего количества случаев.

Наталья Белоштейн