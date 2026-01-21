Вспышка и пожар

При налете украинских БПЛА, совершенном в ночь на 21 января, в ауле Новая Адыгея рядом с Краснодаром пострадали 13 человек, повреждения получили 12 квартир. В пункте временного размещения находятся 27 человек. Жители соседних населенных пунктов начали сбор гуманитарной помощи для пострадавших.

Воздушная атака на Краснодарский край и Адыгею началась вечером 20 января. Около 22:40 жители Краснодара и аула Новая Адыгея, расположенного напротив краевого центра на другом берегу реки Кубань, увидели вспышку и услышали несколько взрывов. После этого в небо поднялись столбы дыма.

Официальная информация о происшествии появилась в 23:23. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в Telegram-канале сообщил, что после прилета БПЛА в ауле Новая Адыгея в многоквартирном доме и на парковке произошел пожар.

Прибывшие на место спасатели организовали эвакуацию жителей пострадавшего дома и прилегающих зданий: автобусы отвозили людей сначала в ближайшую школу, а затем в пункт временного размещения, развернутый на базе отдыха «Шапсуг».

По предварительным данным, в ауле Новая Адыгея от пожара повреждены 12 квартир, огнем полностью уничтожены 15 автомобилей, еще 25 машин получили повреждения на парковке возле жилого комплекса. Одно шестиэтажное здание получило серьезные повреждения — взрывом были выбиты окна и разрушены балконы, сгорели несколько квартир. В соседних домах пострадало остекление балконов. На парковке сгорели автомобили.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов приехал на место происшествия утром 21 января, вернувшись из командировки в Москву. По уточненным данным, озвученным главой региона, в пункте временного размещения находятся 27 человек, в том числе 1 ребенок. В результате ночного налета беспилотников пострадали 13 человек, 9 из них госпитализированы. Травмы в основном были нанесены осколками выбитых стекол. Двое раненых находятся в реанимации, их состояние стабильное, угрозы жизни нет, уточнил глава Адыгеи.

На месте происшествия в ауле Новая Адыгея работают экстренные службы, идет поиск взрывоопасных предметов. Пострадавшая территория оцеплена сотрудниками полиции и Росгвардии. Глава Тахтамукайского района Адыгеи Аскер Савв сообщил, что после завершения обследования зданий жильцам разрешат войти в квартиры и забрать вещи. Одновременно начали работу комиссии по оценке ущерба для выплаты компенсаций пострадавшим. В соседнем ауле Тахтамукай и поселке Яблоновском Республики Адыгея организован сбор гуманитарной помощи.

Минувшей ночью воздушной атаке подверглись несколько населенных пунктов Краснодарского края. В Северском районе был атакован Афипский НПЗ, возгорание на территории удалось быстро потушить. Поблизости от завода в поселке Афипском рядом с многоквартирным домом упали обломки БПЛА, в том числе боевая часть. Жильцов эвакуировали для проведения разминирования. В пункте временного размещения находятся 46 человек. В Приморско-Ахтарске повреждены два частных дома. В Сочи упавшие обломки беспилотника не нанесли ущерба, сообщает оперативный штаб региона.

Анна Перова, Краснодар