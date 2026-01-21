В Краснодаре будут судить организаторов канала незаконной миграции

В Краснодаре начнется суд над организаторами канала незаконной миграции. Двое жителей города и два их сообщника из Таджикистана обвиняются в создании схемы незаконного оформления иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Согласно материалам следствия, участники группы искали граждан других стран, желающих переехать в Россию. Злоумышленники заключали поддельные трудовые соглашения в строительной отрасли от имени иностранцев. За шесть месяцев преступники оформили 25 граждан Таджикистана и Узбекистана. Каждый из приезжих заплатил 2 тыс. руб. за возможность находиться в стране.

Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Алина Зорина