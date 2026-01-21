Кубанские приставы впервые взыскали алименты с криптокошелька

Белореченский районный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство судебных приставов об обращении взыскания на криптовалютные активы должника по алиментам. После конвертации цифровых финансовых активов, размещенных на специальном брокерском счете, на содержание двоих несовершеннолетних детей было перечислено около 1,7 млн руб., сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю. В ведомстве отметили, что это первый подобный случай в судебной практике региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Исполнительное производство велось в связи с длительным уклонением отца детей от уплаты алиментов. Ранее к нему применялись меры принудительного взыскания, включая арест денежных средств на банковских счетах. По заявлению взыскателя судебный пристав-исполнитель установил размер задолженности и выявил у должника счет для операций с цифровыми финансовыми активами, который также находился под арестом.

Для реализации криптоактивов приставы обратились в суд с просьбой о частичной разблокировке счета. Суд разрешил проведение операции исключительно в целях взыскания задолженности. В ФССП напомнили, что в соответствии с законом «Об исполнительном производстве» цифровые финансовые активы могут быть предметом взыскания наравне с иными видами имущества.

Вячеслав Рыжков