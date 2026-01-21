В результате атаки БПЛА в Адыгее повреждения получили 12 многоквартирных домов

В ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района в результате атаки беспилотника повреждены 12 многоквартирных домов в жилом комплексе «Виноград-2». Как сообщил глава республики Мурат Кумпилов, в квартирах зафиксированы повреждения фасадов и остекления, в ряде случаев — значительные разрушения. В муниципалитете введен режим чрезвычайной ситуации районного уровня.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пожар, возникший после падения БПЛА в ночь на 20 января, затронул один из многоквартирных домов и парковку с автомобилями. По предварительным данным, пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы. Эвакуированных жителей разместили на базе отдыха «Шапсуг», в пункте временного размещения находятся 27 человек, включая одного ребенка.

На месте развернут оперативный штаб, проводится оценка ущерба и организована помощь пострадавшим. Спасатели и экстренные службы продолжают обследование территории и разбор завалов в квартирах. По словам господина Кумпилова, власти намерены в сжатые сроки приступить к восстановлению жилья, задействовав все необходимые ресурсы, включая региональных застройщиков. В ходе рабочей поездки в Новую Адыгею было проведено совещание с представителями строительных компаний.

Координация работ возложена на главу Тахтамукайского района Аскера Савва и первого заместителя министра строительства Адыгеи Рамазана Ляфишева. Контроль за ситуацией осуществляется в круглосуточном режиме, отчеты представляются ежечасно.

Вячеслав Рыжков