В Таганроге проведут декаду к 166-летию Антона Чехова

Таганрогский музей-заповедник проведет Чеховскую декаду-2026, посвященную 166-летию Антона Чехова. Об этом сообщила глава администрации города Светлана Камбулова.

По информации госпожи Камбуловой, программа включает около 20 мероприятий: тематические экскурсии, музейные программы, лекции, квесты, выставки, мастер-классы и музыкальные вечера.

23 января в Южно-Российском научно-культурном центре А.П. Чехова состоится торжественное подведение итогов детского международного творческого конкурса «Эпоха Антоши Чехонте».

24 января в Литературном музее А.П. Чехова пройдет литературно-музыкальный вечер «Служители трех муз: Чехов, Бунин и Чайковский» с участием заслуженной артистки Республики Ингушетия Гаянэ Джаникян.

28 января историко-краеведческий музей примет историко-музыкальный вечер «Музыка в произведениях А.П. Чехова» с участием муниципального Камерного оркестра Таганрога.

29 января, в день рождения писателя, в Литературном музее А.П. Чехова откроется выставка «От Константина до Константина. В поисках новых форм», приуроченная к 130-летию первой постановки пьесы «Чайка». Экспозицию подготовили совместно с музеем МХТ имени А.П. Чехова в Москве.

Завершится декада литературно-музыкальным вечером «Жизнь без прикрас» в Литературном музее А.П. Чехова.

Валентина Любашенко