Власти Кубани готовятся к паводкам после потепления

В Краснодарском крае после ликвидации последствий снегопадов власти переходят к режиму предупреждения паводков. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, созданный на прошлой неделе краевой оперативный штаб доложил о стабилизации обстановки в муниципалитетах и приведении в порядок основных транспортных магистралей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Вместе с тем от жителей ряда территорий — Краснодара, Новороссийска, Белореченского, Апшеронского, Курганинского и Крымского районов — поступили точечные обращения с жалобами на некачественную уборку снега. По словам главы региона, такие сигналы свидетельствуют о недоработках и требуют отдельного анализа и принятия мер.

В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, ожидается потепление, что может привести к активному таянию снега. В этой связи губернатор поручил муниципальным властям сосредоточить усилия на проблемных участках, проверить и расчистить ливневую канализацию и водоотводные каналы, а также привести в готовность водооткачивающую технику. Отдельное внимание рекомендовано уделить очистке крыш зданий от снега и наледи во взаимодействии с управляющими компаниями и собственниками.

Краевой оперативный штаб продолжит работу, но уже в формате предотвращения паводковых рисков. Власти намерены обеспечить постоянный мониторинг ситуации во всех муниципалитетах, а на наиболее сложных участках — вести контроль в ручном режиме.

Вячеслав Рыжков