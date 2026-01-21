Суд обязал банк возместить 46 млн рублей краснодарцу за кражу и утечку данных

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу ПАО «Банк Уралсиб» и подтвердил законность взыскания с кредитной организации свыше 46 млн руб. в пользу вкладчика из Краснодара за утечку данных и кражу 27,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба кассационного суда.

Фото: предоставлено банком УРАЛСИБ

Как установлено в ходе уголовного дела, мошенники получили доступ к конфиденциальным сведениям клиента через бывшую сотрудницу банка. Используя изготовленный поддельный паспорт, злоумышленники в московском филиале беспрепятственно сняли 27,5 млн руб. со счетов краснодарца.

Потерпевший обратился в банк с требованием возместить убытки от незаконного списания средств, однако получил отказ. После этого он подал иск в суд.

Прикубанский районный суд Краснодара, а затем Краснодарский краевой суд установили грубые нарушения законодательства со стороны кредитной организации. Суды выявили необеспечение сохранности банковской тайны, утечку персональных данных клиента и проявление формализма при проверке документов при выдаче крупной суммы наличными. Судебные инстанции обязали банк выплатить пострадавшему полную стоимость прямых убытков, проценты за неправомерное удержание средств, компенсацию морального вреда и штраф.

Кассационный суд не нашел оснований для отмены данных решений, признав их законными и обоснованными. Суд отметил, что нижестоящие инстанции тщательно исследовали все существенные обстоятельства дела. Кассационная инстанция подчеркнула, что согласно закону банк как работодатель несет полную ответственность за действия сотрудников, причинивших ущерб клиенту.

Алина Зорина