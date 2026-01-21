Суд обязал банк возместить 46 млн рублей краснодарцу за кражу и утечку данных
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу ПАО «Банк Уралсиб» и подтвердил законность взыскания с кредитной организации свыше 46 млн руб. в пользу вкладчика из Краснодара за утечку данных и кражу 27,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба кассационного суда.
Фото: предоставлено банком УРАЛСИБ
Как установлено в ходе уголовного дела, мошенники получили доступ к конфиденциальным сведениям клиента через бывшую сотрудницу банка. Используя изготовленный поддельный паспорт, злоумышленники в московском филиале беспрепятственно сняли 27,5 млн руб. со счетов краснодарца.
Потерпевший обратился в банк с требованием возместить убытки от незаконного списания средств, однако получил отказ. После этого он подал иск в суд.
Прикубанский районный суд Краснодара, а затем Краснодарский краевой суд установили грубые нарушения законодательства со стороны кредитной организации. Суды выявили необеспечение сохранности банковской тайны, утечку персональных данных клиента и проявление формализма при проверке документов при выдаче крупной суммы наличными. Судебные инстанции обязали банк выплатить пострадавшему полную стоимость прямых убытков, проценты за неправомерное удержание средств, компенсацию морального вреда и штраф.
Кассационный суд не нашел оснований для отмены данных решений, признав их законными и обоснованными. Суд отметил, что нижестоящие инстанции тщательно исследовали все существенные обстоятельства дела. Кассационная инстанция подчеркнула, что согласно закону банк как работодатель несет полную ответственность за действия сотрудников, причинивших ущерб клиенту.