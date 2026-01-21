Вековая мудрость, переодетая жена или механическая блоха

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости города смогут послушать различную музыку на джазовом и медитативном концертах, посетить классические и современные спектакли, посмотреть новые комедии и боевики. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



23 января в 18:30 в пространстве «Асторис» — Mantra Yoga Rostov. В основе древнейшей практики, известной как Мантра-йога, лежит мудрость веков о звуке, его сути и силе. Эта практика черпает вдохновение в опыте духовных учителей и музыкантов. В программе — медитация, живая музыка, песни и угощения.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (0+)

24 января в 17:00 в пространстве «Особняк 1898» — «Магия джаза при свечах». В программе — выступление коллектива Rock-in-jazz: мастеров импровизации Анастасии Катаевой и MangarovBand.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (6+)

24 января в 19:00 в «Палладио Холле» — концерт Зайнаб Махаевой и Патимат Расуловой. Эти звезды солнечного Дагестана завоевали признание не только на Северном Кавказе. Их музыку знают и в Средней Азии, и на Ближнем Востоке. Артистки поют о любви и родной земле, о жизненном пути и стремлениях, о верных друзьях и предопределении.

Стоимость билетов — от 4000 руб. (6+)

23 января в 18:00 в Ростовском музыкальном театре — оперетта «Летучая мышь». Этому произведению Иоганна Штрауса более 140 лет. Несмотря на солидный возраст, оперетта остается актуальной и интересной для зрителей во всем мире. Венский аристократ Генрих Айзенштайн не узнает на балу свою жену Розалинду, переодетую летучей мышью. Это приводит к комичным ситуациям.

Стоимость билетов — от 1300 руб. (12+)

23 января в 19:00 в театре «Человек в кубе» — драма «Одинокая женщина желает познакомиться». Устав от одиночества, швея ателье Клавдия Почукаева расклеила по городу объявление «Одинокая женщина желает познакомиться с добропорядочным мужчиной». Это история о любви и стремлении к счастью, которая по-своему раскрывает вечную тему человеческих взаимоотношений.

Стоимость билетов — от 1300 руб. (16+)

24 января в 18:30 на сцене Ростовского академического театра драмы им. Максима Горького — комедия «Авантюрная история по-женски» по мотивам пьесы Александра Коровкина. В старинном доме, расположенном в историческом центре города, живут две сестры. Они постоянно борются за покой, поскольку в особняк постоянно приходят самые разные люди. Для того, чтобы вернуть себе тишину, сестры ведут психологические игры и угощают пирожками с капустой, в которые, порой, добавляют щепотку мышьяка.

Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» стартовали показы приключенческой ленты «Левша». Россия, конец XIX века. На фоне угрозы войны с Великобританией в императорском дворце обнаружена механическая блоха. Молодой офицер Петр Огарев, стремящийся заслужить доверие императора Александра III, получает задание расследовать это происшествие. В поисках истины он объединяется с тульским мастером Левшой. Вместе им предстоит пережить немало опасных моментов.

Стоимость билетов — от 530 руб. (12+)

Для семейного просмотра — «Простоквашино». Дяде Федору, который любит животных, родители запрещают содержать домашних питомцев. Мальчик сбегает в деревню, живет там с котом Матроскиным и псом Шариком, ведет хозяйство и общается с «вредным» почтальоном Печкиным. Экранное воплощение истории о героях Эдуарда Успенского, которые многим знакомы с детства.

Стоимость билетов — от 450 руб. (6+)

Для любителей комедии — «Марти Великолепный». Амбициозный и целеустремленный Марти Маузер готов бросить вызов любым препятствиям для того, чтобы доказать «всей планете»: для него нет ничего недостижимого.

Стоимость билетов — от 520 руб. (18+)

Для поклонников боевиков — «Убойная суббота». Отец-домосед Брайан, приняв приглашение на детский праздник от коллеги по «домашнему фронту», оказывается в эпицентре хаоса. Мирное торжество оборачивается бандитскими разборками, драками, перестрелками и взрывами, полностью выходя за рамки обычного детского мероприятия.

Стоимость билетов — от 450 руб. (16+)

23-25 января с 10:00 до 18:00 в Ростовском областном музее изобразительных искусств (РОМИИ) — «Художественное образование на Дону». В экспозиции представлены дореволюционные пейзажи, портреты времен войны и жанровые работы позднего советского периода.

Стоимость билетов — 300 руб. (12+)

23-25 января в галерее «Линии» с 11:00 до 18:00 — выставка «ПейЗаЖ». Это экспозиция Вадима Мурина и Елены Лапко — «превью» большой весенней выставки в той же галерее.

Стоимость билетов — 300 руб. (12+)

23-25 января с 12:00 до 18:00 в Музее современного изобразительного искусства на Дмитровской (МСИИД) — выставка Романа Башты «Эмоции Степи». Для зрителей это возможность поразмышлять о том, как природа в разные времена года влияет на чувствительность и восприятие каждого человека.

Вход — свободный (0+)

