Сенаторы США потребовали от администрации Трампа документы по делу главы ФРС

Два сенатора-демократа потребовали, чтобы представители администрации Дональда Трампа передали документы, связанные с уголовным преследованием председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Это первый официальный запрос законодателей в связи с расследованием, инициированным Минюстом в начале января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джером Пауэлл

Фото: Nathan Howard / Reuters Джером Пауэлл

Фото: Nathan Howard / Reuters

Письма генеральному прокурору США Пэм Бонди и главе Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) Биллу Пулте 20 января направили сенаторы Элизабет Уоррен из Массачусетса и Дик Дурбин из Иллинойса. Оба входят в профильные комитеты Сената, которые контролируют деятельность ФРС и Министерства юстиции.

«Похоже, что это расследование — серьезное злоупотребление властью»,— написано в запросе господину Пулте, который уже заявил, что ему ничего не известно о нем. В Минюсте США отказались комментировать информацию о письмах сенаторов.

В своих письмах сенаторы связали расследование в отношении Джерома Пауэлла с более масштабной кампанией Белого дома против ФРС, в том числе с уголовным делом, возбужденным в прошлом году против члена управляющего совета ФРС Лизы Кук.

Сам Джером Пауэлл сразу после получения повестки от Минюста заявил, что уголовное дело в отношении него — попытка подрыва независимости ФРС, политика которой не нравится лично президенту Трампу. Господина Пауэлла вскоре поддержали главы 11 центробанков.

Подробнее об уголовном преследовании Джерома Пауэлла — в материале «Ставки ФРС выросли до уголовных».

Кирилл Сарханянц