Доходы России от экспорта нефти в декабре выросли на $250 млн

Доходы России от экспорта нефти за декабрь 2025 года увеличились на $250 млн относительно ноября и уменьшились на $3,21 млрд год к году — до $11,35 млрд. Это следует из ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в декабре по сравнению с ноябрем увеличился почти на 9% — до 7,55 млн баррелей в сутки. Поставки нефти выросли на 250 тыс. б/с, а нефтепродуктов — на 370 тыс. б/с. Доходы от экспорта нефти в декабре составили $6,82 млрд, что на $140 млн меньше, чем месяцем ранее. Доходы от экспорта нефтепродуктов — $4,52 млрд (+$380 млн относительно ноября).

Совет ЕС принял решение понизить с 1 февраля потолок цен на российскую нефть с $47,6 до $44,1 за баррель. Со стороны России действуют ответные меры — введен запрет на поставки нефти по установленной предельной цене.

Морской экспорт российской нефти ускорился в конце прошлого года после просадки в ноябре, однако был меньше уровня сентября—октября. В этом году аналитики ожидают дальнейшей коррекции из-за сложных погодных условий и скопления нефти на танкерах.

